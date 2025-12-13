Starker Auftritt bringt nur einen Punkt

Der 1. FC Saarbrücken zeigte eine starke Leistung gegen die TSG Hoffenheim II, wurde dafür aber nur mit einem Punkt belohnt. Pick traf beim 2:2 (2:2) doppelt.

Bei den Gästen aus dem Kraichgau gibt es gegenüber dem 1:0-Erfolg über den SSV Jahn Regensburg vom vergangenen Wochenende nur zwei Änderungen. Der zuletzt erkrankte Florian Bähr ist wieder in der Startelf, in die auch David David Mokwa Ntusu von der Bank aus zurückkehrt. Luca Erlen und Ben Opoku Labes sitzen stattdessen auf der Bank.

Interimscoach Jürgen Luginger wechselte im Vergleich zur unglücklichen Niederlage in Mannheim dreifach. Bichsel begann für Wilhelm, der gesperrt pausieren muss. Zudem ersetzte Krahn den verletzt fehlenden Kamara und Brünker stürmte anstelle von Schmidt.

Die Gäste kamen nach einer Ecke schließlich zur ersten Möglichkeit. Bähr köpfte freistehend vorbei und konnte auch den zweiten Versuch nach einer neuerlichen Flanke nicht aufs Tor bringen (12.). Im direkten Gegenzug dann der erste Auftritt von Pick. Tief in der Hoffenheimer Hälfte klaute er Lässig den Ball und steuerte auf Keeper Petersson zu, den umkurvte er und schob zum 1:0 ein (13.).

Hoffenheim übernahm mit seiner Spielfreude zunächst die Kontrolle. Der FCS agierte kämpferisch, verteidigte aufmerksam und kam zu guten Ballgewinnen. Allerdings fehlte im Umschaltspiel die Präzision, weshalb vorerst keine Gefahr entfacht werden konnte.

Aber die Führung hielt nicht lange. Lässig nahm aus gut 20 Metern zentraler Position Maß und setzte die Kugel zum Ausgleich ins rechte Eck (14.). Und Hoffenheim legte umgehend nach. Mokwa konnte im Sechzehner in mehreren Versuchen nicht vom Ball getrennt werden, schloss schließlich aus der Drehung ab und traf ebenfalls rechts unten zum 1:2 (16.).

Fast wäre noch ein Nackenschlag gefolgt. Amaimouni setzte sich im Strafraum elegant durch, scheiterte aber im direkte Duell an Menzel (21.).

Nach exakt 22 Minuten rückte erneut Pick in den Fokus. Er initiierte mit einem Doppelpass mit Rizzuto, legte sich den Ball am Sechzehner auf den rechten Fuß und traf herrlich ins linke obere Eck. Das 2:2.

Die Blau-Schwarzen hatten sich absolut auf Augenhöhe gearbeitet und hatten die dicken Chance auf das dritte Tor. Nach einer Halbfeld-Flanke von Rizzuto war Civeja vor Bähr am Ball und wurde von diesem gefoult. Pick übernahm die Verantwortung vom Punkt, scheiterte aber am linken Pfosten (30.). Zudem scheiterte Rabihic noch aufgrund einer starken Parade von Petersson (35.).

Die TSG blieb ebensfalls gefährlich. Zeitler zog aus 16 Metern knapp vorbei (38.). Kurz vor der Pause konnte ein Kopfball von Brünker noch zur Ecke geklärt werden. Nach der rutschte Zeitz am zweiten Pfosten haarscharf vorbei (44.). Daher ging es mit dem Remis in die Kabinen.

Der zweite Durchgang zeigte ein ganz anderes Bild. Die Blau-Schwarzen waren deutlich am Drücker, belohnten sich dafür aber nicht. Nach einer Seitenverlagerung von Pick machte es Rabihic eigentlich stark, zog nach innen und schoss vorbei an Petersson Richtung Tor, doch Lührs rettete vor der Linie (48.). Petersson entschärfte dann eine scharfe Hereingabe von Civeja (54.) und zeigte auch nach exakt einer Stunde seine ganze Klasse. Erst parierte er gegen Bichsel, auch den Nachschuss von Pick fischte er weg. Und durfte kurz darauf noch gegen Civeja zupacken (62.).

Luginger brachte in der 68. Minute zwei frische Offensivkräfte. Schmidt und Elongo-Yombo ersetzten Brünker und Rabihic.

Dann setzte auch Hoffenheim die erste Duftmarke nach Wiederbeginn. Labes Kopfball pflückte Menzel runter (68.). Bei Djurics Versuch musste Menzel nicht eingreifen. Die Kugel ging ein gutes Stück drüber (73.).

Zum Auftakt der Schlussviertelstunde die nächste Möglichkeit für den FCS. Rizzuto eroberte den Ball aufmerksam und zog direkt mit Tempo durch. Aber auch sein Versuch konnte geklärt werden. Eine Ecke von Civeja klärte Lässig auf der Linie (77.). Das dritte Tor wollte einfach nicht fallen.

Es war fast zum Verzweifeln. Pick flankte gefühlvoll an den zweiten Pfosten. Schmidt setzte sich im Kopfballduell durch, doch wieder stand Petersson im Weg (83.).

Zur Schlussphase dann noch ein Wechsel. Groune kam für Civeja (84.).

Pick startete nochmal über die rechte Seite durch und zog in den Strafraum. Seine flache Hereingabe prallte zu ihm zurück und erneut stand Petersson seinem dritten Tor aus ganz kurzer Distanz im Weg (88.). Das Gehäuse der Gäste blieb im zweiten Durchgang wie vernagelt und dadurch konnten die Gäste einen schmeichelhaften Punkt mitnehmen.

TSG-Trainer Stefan Kleineheismann sagte nach dem Spiel: "Wir haben heute ein attraktives Drittligaspiel gesehen, Beide Mannschaften haben mit offenem Visir gespielt, es gab viene offensive aktionen. Ich fand unseren Start richtig gut, wie wir reingekommen sind. Mit der ersten Aktion macht Saarbrücken nach unserem Fehler das 1:0, Die Reaktion hat mich dann aber stolz gemacht, wie wir unmittelbar wieder ins Spiel gefunden haben. Es hat sich ein attraktives Spiel entwickelt. Wir haben aber zu viel zugelassen, weil wir gegen den ball nachlässig waren. Saarbrücken hat es in der Phase auch stark gemacht. Wir konnten Pick nur schwer kontrollieren. Wir hatten Glück beim Elfer. Wir haben uns in alles reingeworfen. Wir klären zwei Mal auf der Linie. Die Einwechselspieler sind auch gut reingekommen. Wir sind froh, hier einen Punkt mitzunehmen. Wenn wir jetzt noch das letzte Spiel gegen wehen Wiesbaden erfolgreich gestalten, ist es für uns eine Top-Hinrunde.

FCS-Trainer Jürgen Luginger meinte: "Man hat gesehen, dass unsere Mannschaft etwas nervös wirkte. Wir haben den Ball immer wieder schnell verloren. Man hat gemerkt, wie spielstark, wie versiert sie sind. Wir hatten das Zentrum offen, machten dennoch das erste tor. Dann klären wir vor dem 1:1 nicht richtig. Nach dem 2:2 haben wir erneut die Chance zur Führung, aber wie es zu unserer Situation passt machen wir den nicht rein. Wir haben in der Halbzeit taktische Änderungen vorgenommen, hatten dann auch besseren Zugriff auf das Spiel. Es war ein tolles Spiel, haben alles reingehauen, sechs, sieben Riesenchancen. Wieder tolle Moral. Die letzten Spiele haben wir verloren, heute haben wir wieder alles riskiert und gut gespielt und einen Punkt behalten. Daran müssen wir uns positiv aufrichten. Wir haben viel Positives gesehen, Einstellung war da, wir werden da auch noch mal wieder belohnt werden".

Der FCS bleibt vor den Sonntagspielen Vierzehnter, kann aber vom nur einen Punkt schlechteren SSV Jahn Regensburg überholt werden, der den SVW Mannheim empfängt. Die TSG-Zweite hat zwar durch den Punktgewinn den Waldhof überholt, kann am Sonntag aber als augenblicklicher Achter noch zwei Plätze einbüßen, da der Zwölfte SV Wehen Wiesbaden nur drei Punkte weniger hat und am morgigen Nachmittag gegen Spitzenreiter FC Energie Cottbus punkten könnte.

Der FCS reist am kommenden Wochenende nach Rostock, spielt dort am Samstag um 14 Uhr im Ostsee-Stadion. Bei einer weiteren Niederlage könnten die Saarländer die lange Rückreise ins Saarland auf einem Abstiegsplatz antreten. Die TSG empfängt zum Jahresabschluss am Sonntag, 21. Dezember um 16.30 Uhr den SV Wehen Wiesbaden im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim.