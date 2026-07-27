Starker Auftritt bleibt unbelohnt – FCVE unterliegt in Simbach mit 2:4 +++ Individuelle Fehler der Vilstallöwen bringen Simbach auf die Siegerstraße +++ von MP/FCVE · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

Trotz einer guten spielerischen Leistung reichte es am Freitagabend nicht für Zählbares gegen ein kaltschnäuziges Simbach. – Foto: Thomas Martner

Der FC Velden-Eberspoint ist trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung ohne Punkte in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Beim Bezirksliga-Absteiger ASCK Simbach musste sich die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner am Freitagabend mit 2:4 geschlagen geben. Ausschlaggebend waren dabei weniger spielerische Defizite als vielmehr drei folgenschwere individuelle Fehler, die die Gastgeber konsequent bestraften.

Der Start in die Partie verlief denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Minute geriet der FCVE nach einem Ballverlust im Spielaufbau früh in Rückstand. Davon ließ sich die Kirschner-Elf jedoch nicht beeindrucken, übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel und setzte Simbach mit langen Ballbesitzphasen unter Druck. „Wir hatten uns gegen Simbach extrem viel vorgenommen, was wir dann auch über 90 Minuten abrufen konnten – einzig und allein drei krasse individuelle Fehler standen uns im Wege“, resümierte Andreas Kirschner nach der Partie. Die Vilstallöwen bestimmten das Geschehen, erspielten sich immer wieder gute Angriffe und ließen Simbach kaum zur Entlastung kommen. „Es hatte phasenweise handballähnliche Zustände, weil sich Simbach über weite Strecken des Spiels kaum Entlastung verschaffen konnte“, beschrieb der FCVE-Coach die Überlegenheit seiner Mannschaft. Dennoch fehlte zunächst die Belohnung für den hohen Aufwand.

Stattdessen schlugen die Gastgeber kurz nach der Pause erneut zu. In der 61. Minute erhöhte Simbach auf 2:0. Der FCVE zeigte jedoch die richtige Reaktion und kämpfte sich zurück in die Begegnung. Der Anschlusstreffer durch Josua Rusch nach 74 Minuten brachte neue Hoffnung, ehe Simbach in der 82. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.

Per Elfmeter machte es Cedric Gruber in der 89. Minute kurz nochmal spannend. In der Nachspielzeit machten die Gastgeber aber dann den Deckel drauf. – Foto: Thomas Martner