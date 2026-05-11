Starker Auftritt bleibt unbelohnt Wolfsburg verliert knapp gegen Bayern von red · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Scharer

Der VfL Wolfsburg hat dem deutschen Meister FC Bayern München einen großen Kampf geliefert, musste sich am Ende jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung und teils klarer Vorteile in den Statistiken blieb den Wölfen ein wichtiger Punktgewinn verwehrt. Damit spitzt sich der Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag dramatisch zu.

Von Beginn an übernahm Bayern zwar mehr Ballbesitz, Wolfsburg verteidigte jedoch kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Vor allem im ersten Durchgang wirkten die Gastgeber gefährlicher und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Defensiv präsentierte sich die Mannschaft von Dieter Hecking konzentriert und leidenschaftlich, sodass es torlos in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Rekordmeister den Druck und kontrollierte das Spiel zunehmend stärker. Dennoch hielt Wolfsburg lange dagegen und blieb im Umschaltspiel gefährlich.

Olise trifft – Svanberg scheitert am Pfosten Die Entscheidung fiel schließlich durch Michael Olise, dessen Treffer statistisch sogar als unwahrscheinlichstes Tor des Spieltags eingestuft wurde. Wolfsburg steckte danach jedoch nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Die größte Chance hatte Mattias Svanberg, der den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. So blieb den Wölfen trotz einer starken Vorstellung der verdiente Lohn verwehrt.