Starker Auftritt bleibt unbelohnt

Der VfL Wolfsburg hat dem deutschen Meister FC Bayern München einen großen Kampf geliefert, musste sich am Ende jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung und teils klarer Vorteile in den Statistiken blieb den Wölfen ein wichtiger Punktgewinn verwehrt. Damit spitzt sich der Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag dramatisch zu.
Von Beginn an übernahm Bayern zwar mehr Ballbesitz, Wolfsburg verteidigte jedoch kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Vor allem im ersten Durchgang wirkten die Gastgeber gefährlicher und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Defensiv präsentierte sich die Mannschaft von Dieter Hecking konzentriert und leidenschaftlich, sodass es torlos in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Rekordmeister den Druck und kontrollierte das Spiel zunehmend stärker. Dennoch hielt Wolfsburg lange dagegen und blieb im Umschaltspiel gefährlich.
Die Entscheidung fiel schließlich durch Michael Olise, dessen Treffer statistisch sogar als unwahrscheinlichstes Tor des Spieltags eingestuft wurde. Wolfsburg steckte danach jedoch nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich.
Die größte Chance hatte Mattias Svanberg, der den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. So blieb den Wölfen trotz einer starken Vorstellung der verdiente Lohn verwehrt.
Besonders bemerkenswert: Die Niedersachsen lieferten dem Meister nicht nur kämpferisch Paroli, sondern lagen in mehreren Kennzahlen sogar vorne. Wolfsburg gab 17 Torschüsse ab, lief über drei Kilometer mehr als Bayern und kam auf einen höheren Expected-Goals-Wert.
Die Zahlen unterstreichen, wie knapp die Partie tatsächlich war – und machen gleichzeitig Hoffnung für das entscheidende Saisonfinale.
Vor dem letzten Spieltag ist die Ausgangslage außergewöhnlich: Mit jeweils 26 Punkten kämpfen VfL Wolfsburg, FC St. Pauli und 1. FC Heidenheim um den Klassenerhalt. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte gehen die letzten drei Teams punktgleich in den finalen Spieltag.
Für Wolfsburg kommt es damit am Samstag zum direkten Endspiel am Millerntor gegen St. Pauli – mit der großen Chance, mindestens den Relegationsplatz zu verteidigen.