Starker Auftritt beim Tabellenführer!

Am Sonntag waren wir zu Gast beim Spitzenreiter Türkgücü Ulm. Dass uns dort ein schweres Spiel erwartete, war allen klar – umso größer war die Motivation, etwas Zählbares mitzunehmen. Und das zeigte sich früh: Bereits in der 7. Minute setzte sich Philipp Wind über die Außenbahn stark durch, ließ seinen Gegenspieler ins Leere rutschen und schloss eiskalt ins kurze Eck zur 1:0-Führung ab.

Nur elf Minuten später war Anasse Kamagate allein auf dem Weg zum Tor, wurde jedoch kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß verwandelte Julian Thierer mit viel Gefühl flach ins lange Eck – 2:0! Fünf Minuten später hatte erneut Philipp Wind nach einem starken Solo über die halbe Spielfeldlänge die große Chance zu erhöhen, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper.