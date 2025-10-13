Starker Auftritt beim Tabellenführer!

Am Sonntag waren wir zu Gast beim Spitzenreiter Türkgücü Ulm. Dass uns dort ein schweres Spiel erwartete, war allen klar – umso größer war die Motivation, etwas Zählbares mitzunehmen. Und das zeigte sich früh: Bereits in der 7. Minute setzte sich Philipp Wind über die Außenbahn stark durch, ließ seinen Gegenspieler ins Leere rutschen und schloss eiskalt ins kurze Eck zur 1:0-Führung ab.
Nur elf Minuten später war Anasse Kamagate allein auf dem Weg zum Tor, wurde jedoch kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß verwandelte Julian Thierer mit viel Gefühl flach ins lange Eck – 2:0! Fünf Minuten später hatte erneut Philipp Wind nach einem starken Solo über die halbe Spielfeldlänge die große Chance zu erhöhen, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper.
Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt jedoch nicht lange: Nach einem Foul von Keeper Silvio Stickel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – Türkgücü verkürzte auf 2:1. Mit dieser knappen, aber verdienten Führung ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel kam Türkgücü druckvoll aus der Kabine, doch unsere Jungs blieben cool und schlugen eiskalt zu: In der 50. Minute drang Philipp Wind in den Strafraum ein, legte quer auf Anasse Kamagate, der zum 3:1 einschob. Anschließend entwickelte sich ein intensives, körperbetontes Spiel, in dem wir defensiv stabil standen und kaum Chancen zuließen.
In der 81. Minute kamen die Gastgeber nach einem Gewühl im Strafraum noch einmal auf 3:2 heran – doch unsere Mannschaft brachte den Vorsprung mit großem Kampfgeist über die Zeit.
Ein starker, leidenschaftlicher Auftritt des gesamten Teams, der mit einem verdienten Dreier beim Tabellenführer belohnt wurde!