Starker Auftritt beim Salvus-Hallenfestival

Die U20-Fußballerinnen des SV Meppen überzeugen beim traditionsreichen Hallenturnier in Ibbenbüren und sichern sich unter 16 Teams aus verschiedenen Ligen einen starken dritten Platz. Vor allem Torhüterin Melina Lückmann ragt mit zahlreichen gehaltenen Neunmetern heraus.

Beim „Salvus-Hallenfestival“ in Ibbenbüren präsentierte sich die U20 des SV Meppen in ausgezeichneter Form. In der Vorrunde ließ das Team keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen: Drei Spiele, drei Siege – damit zog Meppen ungeschlagen und souverän ins Viertelfinale ein.

Dort wartete mit dem Regionalligisten SV Hastenbeck ein echter Härtetest. Nach einem umkämpften 2:2 in der regulären Spielzeit wurde die Partie im Neunmeterschießen entschieden. Torhüterin Melina Lückmann avancierte dabei zur Schlüsselfigur und parierte gleich drei Versuche der Gegnerinnen, der Einzug ins Halbfinale war perfekt.

Im Halbfinale musste sich der SV Meppen der SG Rodenberg aus der Niedersachsen-Oberliga Ost knapp mit 2:3 geschlagen geben. Doch im Spiel um Platz drei zeigte die Mannschaft noch einmal große Moral. Gegen Gastgeber Arminia Ibbenbüren endete die reguläre Spielzeit erneut 2:2, ehe es wieder ins Neunmeterschießen ging.

Einmal mehr war auf Melina Lückmann Verlass: Mit zwei weiteren gehaltenen Neunmetern sicherte sie ihrem Team den dritten Platz. Insgesamt fünf parierte Neunmeter im Turnierverlauf machten sie zu einer der prägenden Spielerinnen des Wettbewerbs.

Am Ende durfte sich die U20 des SV Meppen über einen verdienten dritten Platz freuen, ein starkes Ergebnis und eine geschlossene Teamleistung gegen hochklassige Konkurrenz.

