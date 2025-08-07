Starker Auftritt beim letzten Härtetest in Herzlake

Im letzten Härtetest vor dem Trainingslager und dem Saisonstart präsentierten sich die Fußballerinnen des SV Meppen in bestechender Form. Beim Testspiel gegen den Bundesliga-Vertreter Werder Bremen erreichte die Mannschaft ein hochverdientes 1:1-Unentschieden und ließ dabei über weite Strecken keinen Klassenunterschied erkennen. Ausgerichtet wurde das stimmungsvoll organisierte Testspiel vom VfL Herzlake, vielen Dank für die tolle Organisation!

Der Bundesligist aus Bremen ging nach einer Umschaltaktion über außen und einem Pass in den Rücken der Meppener Abwehr zunächst mit 1:0 in Führung. Die SVM-Hintermannschaft schaltete in dieser Szene zu langsam.

Doch die Meppenerinnen ließen sich nicht beirren. Besonders in der ersten Halbzeit dominierte das Team phasenweise das Spiel, kombinierte sich ansehnlich durchs Mittelfeld und setzte selbst gefährliche Offensivakzente. Der verdiente Ausgleich fiel jedoch eher kurios: Ein eigentlich harmloser Ball prallte vom Pfosten direkt vor die Füße von Lara Hohm, nachdem Bremens Torfrau Vanessa Fischer den Ball durchlaufen ließ, Hohm schob mühelos zum 1:1 ein.

In der zweiten Hälfte rotierte das Meppener Trainerteam fast vollständig durch. Auch dann blieb man zunächst die aktivere Mannschaft, ehe Werder gegen Spielende stärker wurde. In dieser Phase hatte der SVM etwas Glück, dass einige Unsicherheiten im Defensivverbund nicht bestraft wurden.