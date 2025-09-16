Die Heimserie hält: Konstantin Landstorfer brachte den ASV Cham mit einem Doppelpack auf die Gewinnerstraße. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Starker Auftritt« - ASV Cham jubelt nach 4:0 über Rang 2 Bayernliga Nord - Nachholspiel vom 3. Spieltag: Frühe Tore ebnen den Oberpfälzern den Weg – Konstantin Landstorfer trifft doppelt

Der ASV Cham hat im Nachholspiel der Bayernliga Nord am Dienstagabend ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt: Gegen den bisherigen Tabellendritten ATSV Erlangen gelang ein souveräner 4:0-Heimsieg. Damit sind die Kreisstädter auf heimischem Terrain seit nunmehr 25 Punktspielen unbesiegt.



Bereits in der 9. Minute brachte Lucas Chrubasik die Hausherren in Führung. Nur drei Minuten später legte Konstantin Landstorfer nach und erhöhte auf 2:0 (12.). Der Offensivmann war auch in der 20. Minute zur Stelle und schnürte seinen Doppelpack zum frühen 3:0. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel versuchte Erlangen zwar, besser ins Spiel zu kommen, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. In der 65. Minute setzte Felix Voigt mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt einer einseitigen Partie.



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham) zeigte sich nach Schlusspfiff sehr zufrieden: "Wir konnten an die Leistung vom letzten Freitag gegen Fortuna Regensburg anknüpfen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt und sind verdient mit 3:0 in die Kabine gegangen. Nach der Pause hat man gemerkt, dass die englische Woche Kraft gekostet hat – zumal das Duell mit Fortuna Regensburg schon sehr intensiv war und mit dem ATSV Erlangen nochmal die selbe Qualität auf uns zugekommen ist. In dieser Phase hat unser Torwart Bastian Sittenauer sich richtig auszeichnen können, als er zwei, drei gefährliche Chancen stark entschärft hat. Sonst hätte es nochmal eng werden können. Mit dem vierten Treffer haben wir dann den Deckel draufgemacht. Hut ab vor meiner Mannschaft, sie hat gegen einen sehr guten Gegner einen starken Auftritt hingelegt."



Im Gegenzug Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Wir haben verdient verloren – vor allem wegen der ersten Halbzeit, die wir komplett verschlafen haben. Cham hat sehr dominant und körperbetont gespielt. Die Schuld liegt nicht bei den Jungs, sondern bei mir: Die Herangehensweise und der Matchplan in der ersten Hälfte waren einfach falsch gegen einen Gegner, der zuhause seit Langem ungeschlagen ist. Nach der Pause haben wir umgestellt und uns drei hundertprozentige Chancen herausgespielt. Da müssen wir mindestens einen machen, dann wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Hätten wir das 1:3 erzielt, hätte die Partie durchaus anders laufen können. Aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf – sie hat alles gegeben und auch nach dem 0:4 weiter auf den Ehrentreffer gedrängt. Jetzt heißt es: abhaken und weitermachen"



Mit dem deutlichen Sieg schiebt sich Cham in der Tabelle nach vorne, überholt den ATSV Erlangen und reist am Sonntag mit breiter Brust zum FC Ingolstadt II. Erlangen fällt dagegen auf Rang vier zurück und hat am Samstag in Neumarkt die Chance zur Wiedergutmachung.