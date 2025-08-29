Starker Auftakt in die Saison!

Unsere Mannschaft siegte beim FC Stolberg II mit 0:4 und feierte damit einen gelungenen Start in die Meisterschaftsrunde. 💪⚽

Das 0:1 erzielte Özcan mit einem sehenswerten Treffer, den Schlusspunkt zum 0:4 setzte Tas – ebenfalls ein echtes Highlight. 🔥

Besonders stark: Ganze 50 Minuten in Unterzahl spielte das Team mit enormem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und starkem Willen.

Fazit: Erstes Spiel – erster Sieg. Es gibt Schlimmeres!