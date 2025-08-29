Starker Auftakt in die Saison!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Unsere Mannschaft siegte beim FC Stolberg II mit 0:4 und feierte damit einen gelungenen Start in die Meisterschaftsrunde. 💪⚽
Das 0:1 erzielte Özcan mit einem sehenswerten Treffer, den Schlusspunkt zum 0:4 setzte Tas – ebenfalls ein echtes Highlight. 🔥 Besonders stark: Ganze 50 Minuten in Unterzahl spielte das Team mit enormem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und starkem Willen.
Fazit: Erstes Spiel – erster Sieg. Es gibt Schlimmeres!