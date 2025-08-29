 2025-08-28T05:22:00.927Z

Spielbericht
Starker Auftakt in die Saison!

Kreisliga C3 Aachen
Stolberg II
Walheim
Gestern, 19:30 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg II
FC Walheim 2018
FC Walheim 2018Walheim
0
4
Abpfiff

Unsere Mannschaft siegte beim FC Stolberg II mit 0:4 und feierte damit einen gelungenen Start in die Meisterschaftsrunde. 💪⚽

Das 0:1 erzielte Özcan mit einem sehenswerten Treffer, den Schlusspunkt zum 0:4 setzte Tas – ebenfalls ein echtes Highlight. 🔥
Besonders stark: Ganze 50 Minuten in Unterzahl spielte das Team mit enormem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und starkem Willen.

Fazit: Erstes Spiel – erster Sieg. Es gibt Schlimmeres!

29.8.2025, 13:16 Uhr
Rene Merkens