Starker Auftakt in die Rückrunde

Der TSV Burgdorf ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Rückrunde der Bezirksliga 2 Hannover gestartet. Bei der SG Blaues Wunder Hannover setzte sich das Team mit 4:1 (1:1) durch und verbesserte sich mit nun 27 Punkten auf Rang acht.

Co-Trainer Mirco Roger, der die Mannschaft betreute, zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt unter schwierigen Bedingungen: „Es war auf jeden Fall ein gutes Spiel von uns. Man weiß ja nie, wo man steht.“ Die Vorbereitung sei nicht optimal verlaufen, unter anderem wegen Platzproblemen und Witterung. „Wir waren viel im Fitnessstudio, haben viel mit unserem Athletiktrainer gemacht, waren ab und zu im Soccerpark oder auf dem Kunstrasen, aber natürlich war das alles nicht perfekt.“

Die Gastgeber gingen in der 42. Minute durch Benett-Luca Bohm in Führung. Burgdorf antwortete jedoch unmittelbar: Nur eine Minute später erzielte Alexander Kamerer den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit sorgten die eingewechselten Akteure für die Entscheidung. Murthada Abdulkarim traf in der 69. Minute zum 2:1 und in der 90. Minute erneut. Dazwischen erhöhte Mohamad Awad Abo Zeid auf 3:1 (87.).

Dennoch sei sein Team gut in die Partie gekommen: „Wir sind aus unserer Sicht gut ins Spiel reingekommen und haben relativ dominant gespielt.“ Nach dem Rückstand habe Burgdorf die richtige Antwort gefunden: „Wichtig war, dass wir sofort den Ausgleich gemacht haben.“

Für die zweite Halbzeit zog Roger ein positives Fazit: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Durch die Wechsel ist das 2:1 gefallen.“ Insgesamt sprach er von einem verdienten Auswärtssieg, auch wenn das Ergebnis „vielleicht ein Tor zu hoch“ ausgefallen sei.

Besonders hob der Coach Einsatz und Mentalität hervor: „Der Einsatz, die Laufbereitschaft, der Wille und der Kampf waren entscheidend. Spielerisch ist noch Luft nach oben, aber damit bin ich erst einmal sehr zufrieden.“

Mit dem Erfolg unter strömendem Regen startet Burgdorf positiv in die Rückrunde und will das gewonnene Selbstvertrauen in die kommenden Partien mitnehmen.