Starker Auftakt für Einheit Zepernick, Punkteteilung in Buckow

Die Landesliga Nord startete heute mit zwei intensiven Partien in den 1. Spieltag. Während die SG Einheit Zepernick 1925 vor heimischer Kulisse einen deutlichen Sieg gegen den Schönower SV 1928 feierte, trennten sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und Fortuna Babelsberg nach hart umkämpften 90 Minuten mit einem Unentschieden.

Vor 307 Zuschauern legte die SG Einheit Zepernick einen furiosen Saisonstart hin. Bereits in der 12. Minute brachte Paul Maurer die Gastgeber in Führung, was der Mannschaft zusätzliche Sicherheit verlieh. Kurz vor der Pause kam Schönow zurück in die Partie: Hein-Peter Splett erzielte in der 41. Minute den Ausgleich und sorgte noch einmal für Spannung. Doch nur eine Minute später antwortete Zepernick mit einem schnellen Gegenschlag – Lesley Park stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause bauten die Gastgeber den Vorsprung weiter aus. Luca Grabarek traf in der 52. Minute zum 3:1, ehe Paul Maurer mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute endgültig den Deckel auf die Partie setzte. ---

In Buckow entwickelte sich vor 120 Zuschauern eine umkämpfte Begegnung, die keinen Sieger fand. Die Gastgeber starteten besser in die Partie und belohnten sich in der 23. Minute mit der Führung durch Theo Hahn. Fortuna Babelsberg gelang in der 77. Minute der Ausgleich durch Jan Alexander Weber. Es blieb beim 1:1. ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin spielte 2024/2025 eine solide Saison und erreichte Rang 6. Nun kommt es gleich am ersten Spieltag zum Vergleich mit dem FSV Bernau, der als Siebter nur knapp hinter Alt Ruppin landete. Beide Vereine lieferten sich in der Vorsaison interessante Duelle ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 14:00 PUSH

Der FC Schwedt 02 beendete die Vorsaison auf Rang 13 und schaffte damit den Ligaverbleib. Nun geht es zum Auftakt gegen den FC 98 Hennigsdorf, der mit Platz 10 eine stabile Runde spielte. Zwei Teams, die sich bereits in der vergangenen Spielzeit begegneten. Es scheint ein enges Duell zu werden. ---

Der SV Viktoria Potsdam startet nach dem Aufstieg in die Landesliga Nord in die neue Saison. Zum Auftakt empfangen die Potsdamer den BSC Fortuna Glienicke, der in der letzten Spielzeit Platz 5 belegte und im oberen Drittel mitmischte. Ein reizvolles Aufeinandertreffen zwischen einem Neuling und einem etablierten Team. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug lieferte 2024/2025 eine herausragende Saison ab und wurde mit Vizemeister. Am ersten Spieltag kommt es zum Duell mit dem SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der als Achter im gesicherten Mittelfeld landete. Ein Duell mit klarer Ausgangslage aus der Vorsaison. ---

Morgen, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde SG Bornim SG Bornim 15:00 PUSH

Der Angermünder FC geht als Aufsteiger in die neue Landesliga-Saison. Gleich zum Start empfängt Angermünde die SG Bornim, die in der vergangenen Spielzeit auf Platz 11 ins Ziel kam. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Saison starten ---

Morgen, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick FV Preussen Eberswalde Eberswalde 15:00 PUSH

Der SV 1920 Zehdenick kommt als Absteiger aus der Brandenburgliga zurück in die Landesliga Nord. Am ersten Spieltag wartet das Spiel gegen den FV Preussen Eberswalde, der die letzte Saison in der Landesliga auf Rang 9 abschloss. Das dürfte ein spannenden Match werden.