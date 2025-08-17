Starker Auftakt für den Aufsteiger – VfB Rheingold siegt 3:1

Der perfekte Start in die neue Saison ist dem VfB Rheingold Emmerich gelungen. Der Aufsteiger in die Kreisliga A Rees-Bocholt bezwang am ersten Spieltag auswärts den VfR Mehrhoog mit 3:1 und zeigte dabei eine ansprechende Leistung.

„Es ist genau das Spiel geworden, das ich befürchtet habe“, erklärte Gästetrainer Nils Handrup nach der Partie. Die Hausherren setzten von Beginn an auf Kampf, Mentalität und lange Bälle – schwer zu verteidigen und immer wieder mit gefährlichen Offensivaktionen. So ging der VfR bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Rheingold ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, übernahm zunehmend die Spielkontrolle und hatte über 90 Minuten hinweg klar mehr Ballbesitz. Immer wieder versuchten die Emmericher, das Abwehrbollwerk der tief stehenden Gastgeber zu knacken. Belohnt wurde der Aufwand im zweiten Durchgang: Danny Stein traf zunächst noch vor der Pause per Strafstoß zum Ausgleich (39.), nach dem Seitenwechsel sorgte Offensivakteur Abdullo Saidov mit einem Doppelpack für die Entscheidung (71./78.).

„Wir waren über die gesamte Spielzeit spielerisch überlegen und das Ergebnis hätte am Ende auch zwei Tore höher ausfallen können“, betonte Handrup. Besonders erfreulich: Der Auftaktsieg gelang trotz einiger Ausfälle – unter anderem fehlten beide Sherifi-Brüder.

Mit dem 3:1-Erfolg in Mehrhoog meldet sich der Aufsteiger gleich eindrucksvoll in der Liga an, ehe es nächste Woche im heimischen Eugen-Reintjes-Stadion zum Derby gegen den RSV Praest kommt.