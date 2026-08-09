Starker Auftakt, FCS siegt mit 5:2

Der Jubel war groß nachdem der 1. FC Saarbrücken einen 0:2-Rückstand einen 5:2-Triumph gedreht hatte. – Foto: IMAGO IMAGES

Der 1. FC Saarbrücken hat gegen Rot-Wess Essen einen starken Auftakt in die Saison 2026/27 geliefert. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der FCS die Partie in einen 5:2 (2:2)-Sieg.

Die runderneute Giannikis-Elf übernahm recht früh das Kommando und sammelte Ballbesitz, konnte sich aber noch keine Chance erspielen. Essen agierte deutlich abwartender, zeigte aber früh die Effektivität der vergangenen Spielzeit. Brumme schlug eine Ecke genau auf den Kopf von Hüning. Bignetti brachte zwar noch die Hand an den Ball, aber nicht entscheidend. Vom Innenpfosten tropfte die Kugel hinter die Linie (10.).

Cheftrainer Argirios Giannikis vom 1. FC Saarbrücken schenkte zum Saisonstart gleich sieben Neuzugängen sein Vertrauen für die Startelf. Einer davon sollten hinten den Kasten sauber halten. Matteo Bignetti stand zwischen den Pfosten. Vor ihm bildeten mit Mladen Cvjetinovic und Siemen Voet zwei ebenfalls neue Gesichter die Innenverteidigung. Auf den Außenpositionen waren Philip Fahrner und Niko Bretschneider unterwegs. Patrick Sontheimer hatte im Zentrum mit Daniel Gleiber auch ein neues Teammitglied zur Seite. Für die zwei offensiveren Positionen erhielten Kapitän Florian Pick und Abdenego Nankishi das Mandat. Letzter feierte ebenso sein Pflichtspieldebüt für den FCS, wie auch Christian Kühlwetter und Alexander Staff in der Spitze.

Und es folgten zwei weitere Chancen. Nach einer etwas kurzen Abwehr der Essener Defensive kam Sontheimer aus dem Rückraum angerauscht, sein Schuss wurde geblockt (17.). Kurz später kombinierten Pick und Kühlwetter am Strafraum, Pick gab nach innen, Staff ließ für Nankishi durch. Der Abschluss geriet jedoch einen Tick zu zentral und bereitete Golz im Essener Tor daher keine Probleme (19.).

Keine Schockstarre bei den Blau-Schwarzen trotz des frühen Rückstands. Fast postwendend bot sich die Möglichkeit für eine Antwort. Pick gab auf der rechten Seite zurück zu Fahrner, dessen Flanke erreichte Staff. Dicht bedrängt konnte der Stürmer nicht gezielt abschließen und verfehlte das Tor knapp (12.).

Die Gäste zeigten sich durch einen Freistoß ebenfalls nochmal in der Offensiv. Brumme versuchte es aus 18 Metern direkt. Bignetti parierte zur Ecke (22.).

Nach einer halben Stunde war der FCS-Schlussmann dann allerdings machtlos. Brumme flankte aus dem Halbfeld, Voet kam vor Janssen an den Ball, doch Telalovic stand goldrichtig und zog postwendend ab. Der Ball wurde noch abgefälscht, deshalb konnte Bignetti nicht mehr eingreifen und es stand 2:0 für Essen.

Der FCS fand jedoch schnell den Weg zurück. Nach einem abgewehrtem Standard blieben die Blau-Schwarzen dran. Pick flankte von der Grundlinie weit in den Sechzehner. Staff behielt die Übersicht, legte die Kugel gefühlvoll nach innen auf den Kopf von Cvjetinovic, der das 1:2 besorgte (33.).

Und auch der Ausgleich fiel noch vor dem Pausenpfiff. Kühlwetter nahm eine Freistoß-Flanke von Pick mit dem Fuß ab und markierte aus fünf Metern das verdiente 2:2 (45.).

Raus aus der Kabine ging es mit hoch pressenden Blau-Schwarzen. Pick hatte nach Doppelpass mit Kühlwetter den ersten Abschluss, zog die Kugel aber deutlich links am Tor vorbei (48.). Nur Sekunden später ließ Kühlwetter eine Fackel von außerhalb des Strafraums los. Golz klärte (48.).

Danach stockte es bei hochsommerlichen Temperaturen etwas. Wohl auch deshalb nahm Giannikis in der 58. Minute den ersten Wechsel vor. Kai Brünker war fortan für Staff dabei.

Kühlwetter bot sich dann die nächste Möglichkeit. In zentraler Position erhielt 20 Meter vor dem Kasten viel Platz, brauchte aber etwas, um den Ball richtig zu kontrollieren und zog dann etwas überhastet ab, weshalb Golz erneut sicher zupacken konnte (63.).

Gefährlicher wurde es in der 73. Minute. Pick dribbelte in den Strafraum und legte nach links zu Nankishi. Der nahm seinen Gegenspieler mit einem starken ersten Kontakt aus der Szene und zog ab. Brünker stand jedoch im Schussfeld und fälschte unverschuldet neben den Kasten ab.

Dann war es aber soweit. Erneut hatte Pick seine Füße sehr entscheidend im Spiel. Links im Strafraum schaffte er sich Platz für den Abschluss. Der Ball landete am Pfosten. Brünker reagierte am schnellsten und staubte zum 3:2 ab (74.).

Beinahe hätte der zweifach Vorlagengeber selbst für die Vorentscheidung gesorgt. Nankishi ging mit Tempo zur Grundlinie durch. Pick grätschte in die Hereingabe, bekam aber keinen kontrollierten Abschluss hin und die Kugel flog über das Tor (78.).

In der Schlussphase sorgte Giannikis mit einem Doppelwechsel nochmal für frische Kräfte. Fahrner und Nankishi hatten Feierabend und wurden durch Calogero Rizzuto und Seung-Joon Lee ersetzt (83.).

Dass keine Spannung mehr aufkam, war der Verdienst von Pick und Voet. Pick schlug einen Freistoß scharf nach innen und Voet wuchtete per Kopf zum 4:2 ein (89.).

Bignetti musste sich in der Nachspielzeit nochmals gegen Telalovic auszeichnen und machte das glänzend (90.). Dann folgten noch die Hereinnahmen von Sebastian Vasiliadis und Kelsey Owusu für Kühlwetter und dem dreifach Vorlagengeber Pick. Owusu setzte per Konter gleich selbst den Schlusspunkt mit seinem Tor zum 5:2 (90.). Ein starker erster Auftritt des FCS in der Saison 2026/27!

FCS-Cheftrainer Argirios Giannikis sagte nach dem Spiel:: „Essen war eine ganz schwere Aufgabe. Sie waren vergangene Saison fast schon in der 2. Liga, haben erneut große Ambitionen. Dann lagen wir noch 0:2 zurück und haben gezeigt, dass wir Herz haben. Ein tolles Erlebnis für uns als Mannschaft. Überrascht bin ich davon nicht. Es hat sich in der Vorbereitung angedeutet, dass wir gegen Widerstände ankämpfen können, trotz des Umbruchs in der Mannschaft. Essen ist bekannte dafür, dass sie stark bei zweiten Bällen und Standards sind. Bei der Ecke haben wir es ihnen zu leicht gemacht, beim zweiten Tor den Gegenspieler nicht aufgenommen. Daran arbeiten wir. Aber am Ende haben wir den Rückstand gedreht und werden bodenständig weiterarbeiten.“

Für die Saarländer geht es am kommenden Sonntag, 16. August um 16.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg weiter, das Spiel wird im Jahnstadion an der Franz-Josef-Strauss-Allee ausgetragen. Für die Rot-Weißen steht am Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Havelse im Stadion an der Hafenstraße das erste Heimspiel der neuen Runde an.