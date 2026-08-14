Starker Auftakt: 1. FC Neubrandenburg setzt erstes Ausrufezeichen

In einer von hoher Intensität geprägten Begegnung feierten die Hausherren einen Erfolg im ersten Spiel der neuen Saison. Die Torfolge nahm bereits in der ersten Halbzeit ihren Lauf, als Paco Raasch in der 15. Minute den Treffer zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft erzielte. Derselbe Akteur legte nur wenig später nach, als Paco Raasch in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause baute Lennard Fassinger den Vorsprung in der 41. Minute per Foulelfmeter auf 3:0 aus.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste noch einmal heran: Lennart Wolff markierte in der 55. Minute das Tor zum 3:1. Den Schlusspunkt unter diesen souveränen Heimerfolg setzte schließlich Joel-Patrice Lisch, der in der 81. Minute zum 4:1-Endstand traf. In der Nachspielzeit schwächten sich die Gastgeber, als Xaver Deuble in der 93. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Durch diesen Dreier sammelt der 1. FC Neubrandenburg 04 die ersten drei Zähler der Spielzeit und setzt sich an die Spitze der Tabelle, während der SV Pastow vorerst am Tabellenende steht.

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Das sind die Spiele des 1. Spieltags: