Starker Aufsteiger FV Dinglingen überwintert auf Rang drei Für Ivelin Momchilov, Trainer der Fußball-A-Kreisligisten SG Nonnenweier-Allmannsweier, erfüllte sich dieser Wunsch.

1:0 (1:0) setzte sich der Club aus der Nord-Staffel bei der SG Wagshurst /Ulm. "Das war unheimlich wichtig, da wir zuletzt einen Negativlauf hatten", sagte Momchilov. Florian Wurth hatte kurz vor der Pause (44.) den einzigen Treffer des Tages erzielt. "Wir hätten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aber auch noch das 2:0 nachlegen können." So blieb es bis zum Ende für die Nonnenweierer einen Zitterpartie.

Durchwachsen fällt Momchilovs Fazit über den bisherigen Saisonverlauf aus. "Wir sind richtig gut reingestartet, waren zwischenzeitlich mal auf Rang zwei, ehe wir eingebrochen sind." Daher kommt für ihn die Winterpause nun zur richtigen Zweit: "Einige Jungs benötigen die Pause, zumal die Plätze durch die Witterungsverhältnisse jetzt auch nicht mehr in allerbesten Zustand sind."



Mit einem guten Gefühl verabschiedet sich auch der FV Dinglingen in der Staffel Süd in die Winterpause. Platz drei belegt der Aufsteiger, eine Platzierung, die von vielen nicht unbedingt vor der Saison erwartet wurde. "Wir haben eine sehr Spielstarke Mannschaft, die wenn es gut läuft, gegen jeden Konkurrenten in der Liga bestehen kann", sagt FVD-Trainer Artjom Scheibel. Beim 2:1 (2:1)-Auswärtserfolg beim VfR Hornberg waren allerdings mehr die kämpferischen Tugenden von Scheibels Mannschaft gefragt. "Der Platz war in einem sehr schlechten Zustand, so dass wir unser Passspiel nicht durchziehen konnten." Robin Reichel (17.) und Wladislaw Duschkin (25.) hatten eine 2:0-Führung für den FVD herausgeschossen, Jasmin Mujcinovic (27.) für den VfR verkürzen konnte.



"In der zweiten Hälfte war der VfR dann die bessere Mannschaft, doch ist es uns zum Glück gelungen, den knappen Vorsprung zu verteidigen", sagte Scheibel.



Ein packendes Derby bekamen die Zuschauer in Dörlinbach zu sehen. 2:2 (1:1) trennten sich die SG Dörlinbach-Schweighausen und der SC Kuhbach-Reichenbach am Ende. "Am Ende können wir mit dem Punkt hochzufrieden sein", sagte SG-Trainer Jonathan Kalt, der in den letzten Wochen einen Aufschwung bei seinem Team feststellte und daher gerne noch ein paar Wochen weitergespielt hätte. Zwar spielte der SCKR ab der 48. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Adrian Singler in Unterzahl, "Dennoch waten sie dann die bessere Mannschaft", stellte Kalt fest. Zum Leidwesen seines Gegenübers Stephan Schmid verschoss der SCKR kurz vor Schluss noch einen Elfmeter. "Die drei Punkte hätten wir gerne mitgenommen, nach einem durchwachsenen Saisonbeginn können wir aber mit dem Saisonverlauf zufrieden sein", so Schmid.



Überhaupt nicht zufrieden kann man beim SC Orschweier mit dem Verlauf der bisherigen Saison sein. Beim 1:4 (1:2) gegen den FV Biberach kassierte das Team von Trainer Ümit Sen seine zehnte Niederlage in dieser Saison und überwintert daher als Schlusslicht. "Gegen Biberach haben wir uns vor den Gegentoren einfache individuelle Fehler geleistet, die eiskalt bestraft wurden", sagt Sen. Daher ist er froh, dass nun erstmal Pause ist. "Ich hoffe, dass wir die Verunsicherung aus den Köpfen rausbekommen und dann mit neuem Mut im Frühjahr angreifen, um uns noch die nötigen Punkte zu holen. Ebenfalls von unten die Tabelle anschauen müssen in der Winterpause der SC Kappel als Vorletzter und der SV Grafenhausen als Drittletzter.