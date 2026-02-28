Starker ASV Mettmann nimmt den vierten Sieg in Serie ins Visier

Der ASV Mettmann hat einen Lauf. – Foto: Peter Teinovic

Am Sonntag – Anstoß 15.30 Uhr, Sportplatz Neusser Weg – geht es für Trainer Khalid Channig und seine Elf in die unmittelbare Nähe des Düsseldorfer Flughafens. Zuletzt sorgten die Gastgeber mit dem 3:1 bei Sparta Bilk für eine Überraschung, ließen so die Mettmanner, jetzt vor Sparta, auf den vierten Rang klettern.

„Lohausen verfügt über eine stabile, konsequent in die Zweikämpfe gehende Defensive, versucht, beim Umschalten auf Offensive meist spielerische Lösungen zu finden. Wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen, das gibt Sicherheit und die Jungs glauben an sich,“ so Channig. Der Chefcoach räumt indes ein: „Durch den Dreier in Bilk hat wohl auch Lohausen eine Menge für das eigene Selbstvertrauen getan. Andererseits dürfen wir uns dort keinen Ausrutscher erlauben.“

Mettmann lauert auf Ausrutscher der Vordermänner

Auf eigenem Platz siegten die Kreisstädter durch den frühen Treffer (17.) von Umut Demir 1:0. Seinerzeit bestimmten die Einheimischen die erste Hälfte, mussten aber gegen sich nach der Pause steigernde Düsseldorfer hinten raus noch die ein oder andere brenzlige Situation überstehen. Demir wird dem Vergleich diesmal nicht seinen Stempel aufdrücken. Der torgefährliche Mittelfeldmann beginnt nach einer Schambeinverletztung jetzt wieder mit dosierter Trainingsarbeit.