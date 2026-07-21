⚽ Starker Abschluss nach intensivem Trainingslager

Trotz der vielen Einheiten über das Wochenende starteten wir agil, konzentriert und mit viel Spielfreude in die Partie. Bereits nach 13 Minuten brachte uns Jan Mertens nach einer Flanke von Filip Moniuk per sehenswertem Volley mit 1:0 in Führung.

Am vergangenen Sonntag traf unsere 1. Herren zu Hause auf den TSV Walle. Nach einem intensiven Trainingslager-Wochenende in Böhme, in dem wir viel an Fitness, Abläufen und neuen taktischen Inhalten gearbeitet haben, stand zum Abschluss ein weiterer wichtiger Test auf dem Programm.

In der 33. Minute setzte sich Dildar Shaqouli stark durch und schob eiskalt zum 4:0 ein. Danach wurde das Spiel bis zur Halbzeit etwas ruhiger und Walle kam langsam besser in die Partie.

Wir blieben weiter ruhig am Ball, ließen den Gegner laufen und spielten uns immer wieder sauber nach vorne. In der 19. Minute erhöhte Jonas Grots nach starker Hereingabe von außen auf 2:0. Nur zwei Minuten später traf Nico Sonders mit einem sauberen Abschluss zum 3:0. Zu diesem Zeitpunkt war der TSV Walle sichtlich unter Druck.

In der Pause hatte Trainer Mario Hörenkuhl wenig zu beanstanden. Die Mannschaft wurde noch einmal gepusht, genau so weiterzumachen: ruhig bleiben, mit Übersicht spielen und die eigene Linie beibehalten.

Direkt nach Wiederanpfiff waren wir gedanklich noch nicht ganz zurück auf dem Platz. Walle nutzte das sofort und verkürzte in der 46. Minute auf 4:1. Danach fanden wir aber schnell wieder zu unserem Spiel und zeigten erneut eine starke Leistung.

In der 56. Minute spielten wir eine Ecke kurz aus, brachten den Ball mit Druck in den Rückraum und Björn Korz nahm sich ein Herz. Sein Abschluss schlug mit voller Wucht unhaltbar zum 5:1 ein.

In der 65. Minute bekamen wir nach einem Zweikampf einen Elfmeter gegen uns. Die Entscheidung konnte man geben, Walle verwandelte zum 5:2. Wir blieben davon unbeeindruckt, hielten an unserer Taktik fest und spielten weiter mutig nach vorne.

In der 75. Minute folgte dann ein starker Spielzug: Trainer Mario Hörenkuhl gab den Laufweg vor, Niklas Becker setzte den Ball stark aus dem eigenen Sechzehner bis in den Lauf von Dildar Shaqouli, der im 1-gegen-1 eiskalt blieb und mit seinem zweiten Treffer auf 6:2 stellte.

In der 81. Minute gab es einen weiteren Elfmeter für Walle. Aus unserer Sicht eine harte Entscheidung, aber der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Walle verwandelte zum 6:3.

In der Schlussphase merkte man uns das intensive Fußballwochenende dann etwas an. Das Spiel wurde hektischer, aber wir verteidigten das Ergebnis sauber und brachten den verdienten Sieg über die Zeit.

Endstand: SV Böhme – TSV Walle 6:3

🗣️ Trainerfazit Mario Hörenkuhl:

„Ich bin stolz darauf, wie gut unsere Taktik aufgegangen ist. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie die neue Spielweise verstanden und verinnerlicht hat. Das war ein starkes Spiel der gesamten Mannschaft, eine super Teamleistung und ein verdienter Sieg.“

Vielen Dank an den TSV Walle für das Testspiel. Wir wünschen euch viel Erfolg für die kommende Saison. 🤝

⚽ Tore SV Böhme:

13’ Jan Mertens

19’ Jonas Grots

21’ Nico Sonders

33’ Dildar Shaqouli

56’ Björn Korz

75’ Dildar Shaqouli

Ein Team. Ein Verein. Eine Leidenschaft.

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