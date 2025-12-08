Starker Abschluss der Hinrunde: Dritte gewinnt 5:2 gegen Legefeld 2

Zum letzten Spiel der Hinrunde wollte unsere Dritte unbedingt den vierten Platz sichern – und das gelang mit einem 5:2-Heimsieg (2:0) gegen die zweite Mannschaft des SV Einheit Legefeld. Mit Jannik Erbs aus der Ersten sowie Linus Kohn, Sylvio Wahl und Leo Gramalla aus der Zweiten standen vier Spieler in der Startelf. Auch die Gäste hatten einige Akteure dabei, die in dieser Saison bereits in ihrer ersten Mannschaft aktiv waren. In der 7. Minute entschied Schiedsrichter Daniel Spangenberg aus Schöndorf auf Foul an Fuad Abiodun Adewuyi – Sylvio Wahl verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Danach gab es auf beiden Seiten Gelegenheiten, allerdings fehlte häufig die Genauigkeit im Abschluss. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Leo Gramalla in der 45. Minute auf 2:0.

Nach dem Wiederanpfiff und zwei schnellen Gelben Karten auf unserer Seite köpfte Minh Nguyen in der 60. Minute nach einer Ecke zum 3:0 ein. Anschließend sah der bereits verwarnte Gästekapitän die Gelb-Rote Karte. Doch statt die Partie nun ruhig herunterzuspielen, kam Legefeld zurück: Stephan Teege nutzte in der 70. Minute einen langen Ball zur 3:1-Verkürzung. Nur fünf Minuten später konterten wir erfolgreich: Der mitgelaufene Wahl verwertete in der 75. Minute nach Zuspiel von Ladusch zum 4:1. Legefeld kam aber erneut heran – wiederum durch Teege in der 82. Minute zum 4:2. Kurz darauf hätte er fast den Anschluss erzielt, doch Eitner parierte glänzend. Zwischendrin ließen wir mehrere gute Möglichkeiten liegen – unter anderem traf Mikuta in der 68. Minute nur die Latte, ebenso wie Max Geyer in der 83. Minute. In der 86. Minute belohnte sich Mikuta dann doch noch und markierte sein sechstes Saisontor zum 5:2-Endstand.

Mit dem Sieg überwintert unsere Dritte auf einem guten vierten Tabellenplatz. Nun folgt die Winterpause, bevor Mitte März die Rückrunde startet.