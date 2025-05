Starkenburgia ist am Ziel: Meister

Bergstraße. Der Wunsch des FC Starkenburgia Heppenheim ist in Erfüllung gegangen. Im Jahr des 125-jährigen Bestehens feierten die Heppenheimer höchst souverän die Meisterschaft in der A-Liga, verbunden mit der Rückkehr in die Kreisoberliga. Aus dieser waren die Starkenburgianer vor drei Jahren abgestiegen. „Wir hatten trotz der Hambacher Schützenhilfe (Anm. der Redaktion: Der TSV gewann zuvor beim Tabellenzweiten FSG Bensheim und machte den Titel-Weg frei) bewusst nichts geplant, wir wollten erst unsere Hausaufgaben erledigen“, sagte Trainer Christian Schmitt. Als dies mit dem 2:1-Sieg in Riedrode getan war, wurde gefeiert – und zwar kräftig. Schmitt: „Es war schon in Riedrode feucht-fröhlich mit den vielen Fans. Auf dem Galgen ging es dann weiter, und einige sind noch nach Hambach auf die Kerwe.“ Da dürfte wohl so manches Belohnungs-Kaltgetränk geflossen sein.

Zwei Stocher-Tore nach unübersichtlichen Situationen brachten der Starkenburgia den Sieg und damit die Meisterschaft. Beide Male hatten Luca Schemel seinen Fuß daran. Das erste Mal, als der Ball im Riedroder Fünfmeterraum mehrfach den Besitzer wechselte, das zweite Mal, als er aus halblinker Position noch den Schlappen an das Spielgerät brachte und Lukas Bamberg zum Siegtor abfälschte. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir gerade in der ersten Halbzeit dreimal alleine aufs Tor der FSG gelaufen sind“, sagte FC-Trainer Christian Schmitt. Dass seine Starkenburgianer aber einige Fehlpässe fabrizierten und großzügig Tormöglichkeiten ausließen, war ebenso nicht zu übersehen. „Ein bisschen nervös waren wir schon“, musste dann auch Schmitt gestehen. Tore: 0:1 Schemel (12.), 1:1 Keil (48.), 1:2 Bamberg (87., Eigentor). – Schiedsrichterin: Bader (Ludwigshafen). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Keil, Basyouni/Wegner, Walter, Schemel.

Der TV begann schlecht, hatte gegen die Fehlheimer Spielfreudigkeit zunächst keine Mittel. Doch je länger die Begegnung dauerte, desto besser fand der Gast in die Spur. „Wenn wir früher zum 2:2 ausgleichen, gewinnen wir auch das Spiel“, sagte Lampertheims Co-Trainer Pablo Keller nach einer spannenden Begegnung. Doch weder Sebastian Kutschera (65.) noch der spätere Schütze Daniel Haas (70.) überwanden Torwart Hanifi Durak Mitte der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt sah Keller ein leistungsgerechtes Unentschieden. Tore: 1:0 Tutay (21.), 2:0 Rettig (45.), 2:1 Uzar (59.), 2:2 Haas (88.). – Schiedsrichter: Dr. Norousi (Heidelberg). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Rettig/Haas.

Thorsten Stalyga, Sportlicher Leiter in spe bei den Bürstädtern, sprach von einem hochverdienten Erfolg seiner Mannschaft und auch davon, dass sie von den Rimbachern unterschätzt worden sei: „Nach unserem 2:0 haben sie von einer Dreierkette in der Abwehr auf eine Viererkette umgestellt. Das zeugt davon, dass sie nun mehr Respekt vor uns hatten.“ Zwar wachte der Gast in der zweiten Halbzeit auf, doch das reichte nicht, um die Bürstädter in Bedrängnis zu bringen. „Von der ersten Minute an waren wir auf Sieg eingestellt“, so Stalyga. Tore: 1:0, 2:0, 4:1 Celikkan (11., 35., 54.), 3:0 Alhammod (45.), 3:1 Hechler (57.), 4:2 Neumann (77.). – Schiedsrichter: Schwöbel (Goddelau). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Celikkan, Keim/Hechler.

Dank einer der besten Leistungen seit der Winterpause hat der TSV nach Punkten wieder zur FSG Bensheim auf Platz zwei aufgeschlossen. Routinier Carsten Weihrauch und Trainer Thomas Baucsek liefen von Anfang an mit auf. Das machte sich im Spielaufbau bemerkbar. Es gab jede Menge Chancen, und in der Defensive stand Aschbach kompakt. Tore: 1:0 Liedtke (3.), 1:1 Krichbaum (20.), 2:1 Dylan Bräse (29.), 3:1 Vetter (36.), 4:1 Liedtke (51.), 4:2 Piergallini (83.). – Schiedsrichter: Bechtold (SV Beerfelden). – Zuschauer: 120. – Bes. Vorkommnisse: Zeitstrafe für Knaup (38., SG), Dylan Bräse verschießt Elfer (89.). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Krichbaum, Menges.

Ein anderes Kaliber als im Mittwochsspiel der VfR Fehlheim II (8:0) stellte sich mit Hofheim vor. Die TG Jahn lief zweimal einem Rückstand hinterher und schaffte erst kurz vor Schluss nach einem Gestochere vor der Torlinie den 2:2-Ausgleich. Im Auge von Trainer Uwe Engert hatte Xaver Lück als Letzter den Ball am Fuß. Engert sprach von einem kampfbetonten Spiel war, in dem sich seine TG Jahn schwer getan habe. Am Ende gehe das 2:2 in Ordnung. Ähnlich äußerte sich Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen. Für ihn ärgerlich ist, dass der Ausgleich durch so ein „Kullertor“ fiel: „Wir haben das Maximale herausgeholt.“ Tore: 0:1 Klutkowsky (2.), 1:1 Eigentor (29.), 1:2 Baunach (45.+1), 2:2 Lück (88). – Schiedsrichter: Schmidt (FSV Spachbrücken). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Dunemann/Vogel, Klutkowsky.

„Mit Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel tun wir uns schwer“, sagte Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner. Der SV/BSC, wiederholt ohne den im Urlaub befindlichen Stürmer David Knapp angetreten, hatte seine Chancen. Manche vereitelte Rodaus Torwart Harald Bauer. Eine Flanke von Florian Seltenreich landete auf der Latte, und Simon Goderbauer drosch freistehend aus kurzer Distanz den Ball über die Latte. Tor: 0:1 Maik Müller (61.). – Schiedsrichter: Jansen (Viktoria Griesheim). – Zuschauer: 75. – Beste Spieler: Julian Goderbauer/Bauer, Müller, Mitsch.