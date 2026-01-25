Starkenburgia II: »Wir sind nur schwer zu schlagen«

Heppenheim. Markus Röcker trainiert im zweiten Jahr den C-Ligisten FC Starkenburgia Heppenheim II – und könnte sich durchaus vorstellen, auch in der Saison 2026/27 verantwortlich zu sein. Die entsprechenden Gespräche stünden jetzt an, sagt der 47-Jährige, der seine Mannschaft am Montag zum ersten Training nach der Winterpause bittet. Die Starkenburgia-Reserve belegt als Aufsteiger den sechsten Tabellenplatz in der FC-Liga, kann mit einem Sieg im Nachholspiel bei der SG Brandau/Gadernheim II aber sogar auf Rang vier vorrücken. Im Interview mit dieser Redaktion blickt Röcker zurück und verrät, was er bis zum Rundenende erhofft.

Ja, absolut. Man darf nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind. Vor der Runde habe ich gesagt, dass wir zufrieden wären, wenn wir uns an die neue Liga gewöhnen.

Da bei uns erste und zweite Mannschaft gemeinsam trainieren, haben wir eine individuelle Qualität, die sich abhebt. In voller Besetzung sind wir nur schwer zu schlagen. Wir versuchen immer, unser Spiel durchzusetzen, fußballerische Lösungen zu finden, ohne das Körperliche zu vergessen. Das hat nicht immer geklappt, gegen vermeintlich schwächere Mannschaften, die sich defensiv gut organisieren, haben wir Schwierigkeiten und Punkte liegen lassen, so in Weiher. Wenn wir Räume kriegen gegen Gegner, die sich nicht verstecken, wie Einhausen II, Biblis II oder Lampertheim, dann bekommen wir unsere Chancen. Gegen die direkten Konkurrenten haben wir bis auf den FC Ober-Abtsteinach II alle Spiele gewonnen. Das zeigt die Qualität, wenn alle Spieler da sind.

Hätten Sie dem Lokalrivalen FC Sportfreunde, der Tabellenführer ist, so eine starke Runde zugetraut?

Durchaus. Schon in der vergangenen Runde hat man gesehen, dass die Sportfreunde, Trösel und wir außergewöhnliche Qualität für die D-Liga haben und zurecht aufgestiegen sind. Dass es für beide Heppenheimer Mannschaften so gut läuft, freut mich natürlich sehr.

Gäbe es einen Sportfreund, den Sie gerne in ihrer Mannschaft hätten?

Aktuell nein, bin hoch zufrieden mit der Mannschaft, die wir haben. Fabrizio Locritani wäre einer gewesen, den jeder gerne in der Mannschaft hätte. (Anmerkung der Redaktion: Locritiani wechselte in der Winterpause nach 29 Toren und 31 Assists in 17 Spielen zum B-Ligisten ISC Fürth).

Hat sich in der Winterpause personell etwas getan?

Es wird niemand dazukommen. Titus Fuhr geht berufsbedingt nach Ulm.

Am 1. März steigt das Heppenheimer Derby auf dem heimischen „Galgen“, wenn die Starkenburgia-Reserve den Lokalrivalen FC Sportfreunde empfängt. Ist das Spiel richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf?

Das glaube ich nicht, die Runde ist noch lang genug. Wir waren bisher die Einzigen, die die Sportfreunde schlagen konnten. Sollten wir jetzt verlieren, wäre es kein Beinbruch, dann ist der Zug noch nicht abgefahren.

Wo steht Ihre Mannschaft am Abend des 31. Mai?

Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Es wird eine spannende Rückrunde, und es würde mich freuen, wenn wir den direkten Aufstieg schaffen (Anmerkung der Redaktion: Es gibt zwei direkte Aufsteiger, der Dritte geht in die Relegation). Außer uns sehe ich fünf weitere Mannschaften in der Verlosung. Davon schauen am Ende 50 Prozent in die Röhre. Aber ich bin mir sicher: Der Dritte wird sich gegen den B-Ligisten durchsetzen.

Das Interview führte Markus Karrasch.



