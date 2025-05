Starkenburgia Heppenheim: Stallgeruch als Erfolgsfaktor

Heppenheim. Mit einer beeindruckenden Bilanz hat sich der FC Starkenburgia Heppenheim vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft in der A-Liga Bergstraße gesichert. Dass der Titelgewinn kein Selbstläufer war, verdeutlicht Michael Calvo. Der Sportliche Leiter, der als Spieler selbst in den Neunzigern Meister mit den Heppenheimern wurde, nennt die Erfolgsfaktoren, sagt, welchen Anteil Trainer Christian Schmitt am Aufstieg hat und blickt auf die neue Saison in der Kreisoberliga. All das und ein Portrait der Mannschaft lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.