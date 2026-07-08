Starkenburgia Heppenheim plant den nächsten Schritt

Der FC Starkenburgia Heppenheim hat sich nach dem Aufstieg im Vorjahr in der Kreisoberliga etabliert. Nun soll die nächste Entwicklungsstufe der jungen Mannschaft erklommen werden.
Was muss besser werden? Auch hier muss der Starkenburgia-Coach nicht lange überlegen: "Wir müssen mehr Tore schießen." 48 waren es in der Endabrechnung, 16 weniger als der Vorletzte Birkenau. Wirklich gelegen kommt dem Trainer diesbezüglich natürlich nicht, dass mit Luca Schemel ausgerechnet der beste Torschütze des Vorjahres und Unterschiedsspieler der Kreisstädter eine berufsbedingte Pause einlegt. "Er wird uns nur noch sporadisch zur Verfügung stehen", sagt Schmitt – und fügt hinzu: "Auch vergangene Saison hat er uns aber längere Zeit wegen einer Verletzung gefehlt." Richten soll es nun vor allem das Kollektiv: "Wir müssen die Tore auf mehrere Schultern verteilen." Auch aus der Distanz dürfe gerne verstärkt Maß genommen werden, sagt der Trainer. "Und wir müssen im letzten Drittel noch gefährlicher werden."
Wer kommt? Mit Arda Sarikabadayi (Tvgg Lorsch), Mikkail Bajrami, Levin Reichel (Olympia Lorsch) und Enver Reqica (FSG Bensheim) kehrt ein inzwischen KOL-erfahrenes Quartett zu seinem Stammverein zurück. Vom Lokalrivalen FC Sportfreunde kommen Anil Özdemir, Max Maier, Benjamin Zipp, Berkin Ural und Kadri Göktas auf den „Galgen“. Erlind Korbi, Marcel Schwarz, Mehmet Yüksel und Erik Rudert rücken aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenkader auf, Shkelcim Korbi steigt nach einer Pause wieder ein. Allen Zugängen traut Schmitt den Sprung in den Kreisoberliga-Kader grundsätzlich zu, er betont jedoch: "Wir warten erst einmal ab, wo und wie sie sich genau einordnen."
Abgänge und Pausen von Leistungsträgern schmerzen
Wer geht? Nils Wegner hat sich mit starken Leistungen für den Gruppenligisten TSV Auerbach empfohlen. Sein Abgang schmerzt ebenso, wie die studien- und berufsbedingten Pausen von Simon Buch und Luca Schemel. Auch Jens Schuchmann und Markus Wohlfeil treten fortan kürzer. Youngster Mahmood Wisam, der Ende 2025/26 erste Einsätze in der ersten Mannschaft verbuchte, schließt sich A-Liga-Aufsteiger ISC Fürth an.
Was geht? "Wir haben die Kreisoberliga-Mannschaft noch einmal verjüngt und wollen uns als Team erneut weiterentwickeln", sagt Christian Schmitt. Von der vorherrschenden Meinung, wonach das zweite Jahr nach einem Aufstieg oft schwerer wird als das erste, hält der Coach nicht viel. Sein Ziel ist es vielmehr, in jeder Hinsicht eine Schippe draufzulegen. Im Klartext heißt das: Nach Platz acht soll es nun eine Top-5-Platzierung werden. Mindestens. Einen dritten Aufstieg mit der 1b schließt Schmitt hingegen nahezu aus: "Wir haben in kürzester Zeit zwei Klassen hinter uns gelassen, jetzt müssen wir uns erst einmal in der B-Liga etablieren."