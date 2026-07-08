 2026-07-06T13:26:36.144Z

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Starkenburgia Heppenheim plant den nächsten Schritt

Der FC Starkenburgia Heppenheim hat sich nach dem Aufstieg im Vorjahr in der Kreisoberliga etabliert +++ Nun soll die nächste Entwicklungsstufe der jungen Mannschaft erklommen werden

von Christopher Frank · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Als Aufsteiger fand sich der FC Starkenburgia Heppenheim in der Fußball-Kreisoberliga so gut zurecht, dass nun höhere Ziele in Angriff genommen werden.
Als Aufsteiger fand sich der FC Starkenburgia Heppenheim in der Fußball-Kreisoberliga so gut zurecht, dass nun höhere Ziele in Angriff genommen werden. – Foto: Dagmar Jährling

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Heppenheim. Nach zwei Aufbaujahren in der A-Liga hat sich der FC Starkenburgia Heppenheim wieder in der Kreisoberliga etabliert. So viel steht für Trainer Christian Schmitt fest. 38 Punkte, Platz acht und eine ausgeglichene Bilanz von je elf Siegen und Niederlagen und sechs Unentschieden können sich für einen Aufsteiger auch ohne Frage sehen lassen. Dass es im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse aber gerne noch ein bisschen mehr sein darf, steht für den 48 Jahre alten Übungsleiter ebenfalls außer Frage.

Anspruch und Wirklichkeit: "Wir hatten zu Beginn der Runde mit Umstellungsproblemen gerechnet und haben in den ersten Spielen auch entsprechend Lehrgeld bezahlt", sagt Schmitt. Recht schnell aber habe sich die junge Heppenheimer Mannschaft an die neue Spielklasse gewöhnt und fortan mehr als mitgehalten. "Spätestens im Spiel gegen den späteren Meister Tvgg Lorsch haben wir gesehen, was möglich ist. Obwohl wir knapp mit 1:2 unterlagen", erinnert sich der Coach. In der Folge arbeitete sich die Schmitt-Elf bis ins obere Tabellendrittel, der angestrebte Klassenerhalt war zu keiner Zeit in Gefahr. Dass es letztlich „nur“ zum achten Platz reichte, hatte für Schmitt einen einzigen Grund: "Der Fokus lag am Ende voll und ganz auf unserer 1b-Mannschaft, die ja dann auch den Aufstieg in die B-Liga geschafft hat. Ansonsten wäre bestimmt auch der fünfte Platz möglich gewesen."

Große Starkenburgia-Stärke ist der Zusammenhalt

Was war gut? "Die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich weiterzuentwickeln", sprudelt es aus dem Gymnasiallehrer heraus. Auch das Zusammenspiel zwischen 1a und 1b sei „überragend“ gewesen. 49 Spieler seien in der C-Liga-Mannschaft zum Einsatz gekommen, darunter auch Akteure, die eigentlich in die Kreisoberliga gehören. Mindestens. Das Ergebnis kann sich freilich sehen lassen: Nach dem Doppelaufstieg im Vorjahr, folgte nun mit der 1b der nächste Aufstieg. "Es ist schon gut, was wir in dieser Zeit erreicht haben", so Schmitt. In taktischer Hinsicht lobt er vor allem das Defensiv- und Umschaltverhalten des KOL-Teams.

Der FC Starkenburgia Heppenheim hat sich nach dem Aufstieg im Vorjahr in der Kreisoberliga etabliert. Nun soll die nächste Entwicklungsstufe der jungen Mannschaft erklommen werden.

Was muss besser werden? Auch hier muss der Starkenburgia-Coach nicht lange überlegen: "Wir müssen mehr Tore schießen." 48 waren es in der Endabrechnung, 16 weniger als der Vorletzte Birkenau. Wirklich gelegen kommt dem Trainer diesbezüglich natürlich nicht, dass mit Luca Schemel ausgerechnet der beste Torschütze des Vorjahres und Unterschiedsspieler der Kreisstädter eine berufsbedingte Pause einlegt. "Er wird uns nur noch sporadisch zur Verfügung stehen", sagt Schmitt – und fügt hinzu: "Auch vergangene Saison hat er uns aber längere Zeit wegen einer Verletzung gefehlt." Richten soll es nun vor allem das Kollektiv: "Wir müssen die Tore auf mehrere Schultern verteilen." Auch aus der Distanz dürfe gerne verstärkt Maß genommen werden, sagt der Trainer. "Und wir müssen im letzten Drittel noch gefährlicher werden."

Wer kommt? Mit Arda Sarikabadayi (Tvgg Lorsch), Mikkail Bajrami, Levin Reichel (Olympia Lorsch) und Enver Reqica (FSG Bensheim) kehrt ein inzwischen KOL-erfahrenes Quartett zu seinem Stammverein zurück. Vom Lokalrivalen FC Sportfreunde kommen Anil Özdemir, Max Maier, Benjamin Zipp, Berkin Ural und Kadri Göktas auf den „Galgen“. Erlind Korbi, Marcel Schwarz, Mehmet Yüksel und Erik Rudert rücken aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenkader auf, Shkelcim Korbi steigt nach einer Pause wieder ein. Allen Zugängen traut Schmitt den Sprung in den Kreisoberliga-Kader grundsätzlich zu, er betont jedoch: "Wir warten erst einmal ab, wo und wie sie sich genau einordnen."

Abgänge und Pausen von Leistungsträgern schmerzen

Wer geht? Nils Wegner hat sich mit starken Leistungen für den Gruppenligisten TSV Auerbach empfohlen. Sein Abgang schmerzt ebenso, wie die studien- und berufsbedingten Pausen von Simon Buch und Luca Schemel. Auch Jens Schuchmann und Markus Wohlfeil treten fortan kürzer. Youngster Mahmood Wisam, der Ende 2025/26 erste Einsätze in der ersten Mannschaft verbuchte, schließt sich A-Liga-Aufsteiger ISC Fürth an.

Was geht? "Wir haben die Kreisoberliga-Mannschaft noch einmal verjüngt und wollen uns als Team erneut weiterentwickeln", sagt Christian Schmitt. Von der vorherrschenden Meinung, wonach das zweite Jahr nach einem Aufstieg oft schwerer wird als das erste, hält der Coach nicht viel. Sein Ziel ist es vielmehr, in jeder Hinsicht eine Schippe draufzulegen. Im Klartext heißt das: Nach Platz acht soll es nun eine Top-5-Platzierung werden. Mindestens. Einen dritten Aufstieg mit der 1b schließt Schmitt hingegen nahezu aus: "Wir haben in kürzester Zeit zwei Klassen hinter uns gelassen, jetzt müssen wir uns erst einmal in der B-Liga etablieren."