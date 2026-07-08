Starkenburgia Heppenheim plant den nächsten Schritt

Was muss besser werden? Auch hier muss der Starkenburgia-Coach nicht lange überlegen: "Wir müssen mehr Tore schießen." 48 waren es in der Endabrechnung, 16 weniger als der Vorletzte Birkenau. Wirklich gelegen kommt dem Trainer diesbezüglich natürlich nicht, dass mit Luca Schemel ausgerechnet der beste Torschütze des Vorjahres und Unterschiedsspieler der Kreisstädter eine berufsbedingte Pause einlegt. "Er wird uns nur noch sporadisch zur Verfügung stehen", sagt Schmitt – und fügt hinzu: "Auch vergangene Saison hat er uns aber längere Zeit wegen einer Verletzung gefehlt." Richten soll es nun vor allem das Kollektiv: "Wir müssen die Tore auf mehrere Schultern verteilen." Auch aus der Distanz dürfe gerne verstärkt Maß genommen werden, sagt der Trainer. "Und wir müssen im letzten Drittel noch gefährlicher werden."

Wer kommt? Mit Arda Sarikabadayi (Tvgg Lorsch), Mikkail Bajrami, Levin Reichel (Olympia Lorsch) und Enver Reqica (FSG Bensheim) kehrt ein inzwischen KOL-erfahrenes Quartett zu seinem Stammverein zurück. Vom Lokalrivalen FC Sportfreunde kommen Anil Özdemir, Max Maier, Benjamin Zipp, Berkin Ural und Kadri Göktas auf den „Galgen“. Erlind Korbi, Marcel Schwarz, Mehmet Yüksel und Erik Rudert rücken aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenkader auf, Shkelcim Korbi steigt nach einer Pause wieder ein. Allen Zugängen traut Schmitt den Sprung in den Kreisoberliga-Kader grundsätzlich zu, er betont jedoch: "Wir warten erst einmal ab, wo und wie sie sich genau einordnen."

Abgänge und Pausen von Leistungsträgern schmerzen