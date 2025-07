Titelträger des Stadtpokals, den Bürgermeister Rainer Burelbach (mit Ball in der Hand) übergab, ist der zuvor als Favorit gehandelte Kreisoberliga-Aufsteiger FC Starkenburgia. Foto: Dagmar Jährling

Starkenburgia feiert Sieg im Stadtpokal Der FC Starkenburgia Heppenheim setzt sich die Krone auf +++ Spielzeit und Rudelbildung sorgen für Diskussionsstoff in gelungenen Turnier

Heppenheim. FC Starkenburgia Heppenheim heißt der Sieger des diesjährigen Heppenheimer Stadtpokals. Damit setzte sich die Elf vom Galgen in einem spannenden Wettbewerb im Starkenburg-Stadion durch und nahm die begehrte Trophäe erstmals seit 2011 wieder in Empfang. Das freute auch Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach, der die Leistung der Schwarz-Weißen bei der Siegerehrung entsprechend würdigte. Ihm gefällt, wie er verriet, das Kräftemessen aller Heppenheimer Vereine in einem solchen Wettbewerb. „Fünf eigenständige Fußballvereine ohne Spielgemeinschaft. Ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang so bleibt“, sagte das Stadtoberhaupt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. FC Sportfreunde überzeugt als Gastgeber

Die Heppenheimer Sportfreunde, die auch als Titelverteidiger an den Start gingen, präsentierten sich als äußerst würdiger Gastgeber. Renate Göschka, Helmut Walter und Turnierleiter Dirk Lochmann, das Vorstandstrio der Blau-Weißen, waren jedenfalls rund um die Uhr im Einsatz. Nicht zu vergessen die zahlreichen Helfer in ihren blauen T-Shirts, darunter auch der frühere Torhüter Peter Stimmler. Der hatte plötzlich alle Hände zu tun, als das kleine Zelt, das seinen Verkaufsstand überdachte, von einem Windstoß mitgerissen wurde. Und so setzte er, fast so wie in früheren Zeiten, zu einem Hechtsprung an, um die Behelfsüberdachung wieder in einen stabilen Zustand zu bringen. Im Wettbewerb jeder gegen jeden dauerte eine Begegnung nur eine halbe Stunde. „Es war klar, dass der Modus des Stadtpokals in dieser Form alle Möglichkeiten offenlassen würde. Auch für die Underdogs für Überraschungen zu sorgen“, erkannte Starkenburgia-Trainer Christian Schmitt.