Starkenburgia empfängt eine »Top-Truppe« Nach dem Sieg gegen Lindenfels stapelt Trainer Christian Schmit vor dem Kreisoberliga-Duell mit der SG Unter-Abtsteinach tief Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße

Heppenheim. Aufsteiger FC Starkenburgia Heppenheim ist mit einem 3:2-Heimsieg über die SG Lindenfeld/Winterkasten in die neue Saison der Fußball-Kreisoberliga gestartet. „Das ist natürlich ganz wichtig für uns gewesen“, sagt Trainer Christian Schmitt.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt nun die SG Unter-Abtsteinach auf den „Galgen“, die zum Auftakt überraschend bei der SG Reichenbach verloren hatte. „Da hat man gesehen, das an einem guten Tag auch mal ein Sieg gegen so ein Team drin ist“, sagt Schmitt. „Über den Kader der SGU braucht man nicht zu diskutieren, die haben Spieler im Aufgebot, die Regionalliga und Oberliga gespielt haben. Einige Akteure kenne ich noch aus meiner Zeit bei der TSG Weinheim. Das ist eine Top-Truppe“, sagt der Trainer, der noch auf einige Urlauber verzichten muss. „Wir haben noch einmal an den Grundlagen gearbeitet, haben auf unsere Stärken hingewiesen und darauf, dass es einfach wichtig ist in der Liga, in der Abwehr kompakt und sicher zu stehen“, sagt SGU-Trainer Marcus Lauer und macht klar: „Das Ergebnis in Reichenbach war eine Katastrophe. Über die volle Distanz haben wir schon das gespielt, was wir uns wünschen, aber bei unseren Tormöglichkeiten, da müssen die Dinge dann eben auch rein.“ Gegen Heppenheim hat Lauer wohl sein Stammpersonal zur Verfügung. Der Coach macht vor der Partie klar: „Es gibt nur eine Richtung: Wir müssen den Dreier bei der Starkenburgia einfahren.“

Alemannia Groß-Rohrheim – VfL Birkenau (Sonntag, 15 Uhr). Bei der Alemannia war die Stimmung nach der Niederlage bei Eintracht Bürstadt nicht gut. Coach Daniel Böck hofft am Sonntag darauf, dass ein Ruck durch sein Team geht. Beim 1:4 im Derby waren die Bürstädter einfach die bessere Mannschaft. Am Dienstag lud der Coach zur Krisenbesprechung ein. Ein Punkt aus den ersten beiden Spielen war dann wohl doch zu wenig. Klaus Anthes, der Erste Vorsitzende, betonte, dass man nun den breiten Kader auch nutzen wolle. Heißt: Es wird wohl einige Veränderungen bei der Alemannia in der Startaufstellung geben. Die Groß-Rohrheimer treffen auf einen Gegner, der einen noch schlechteren Auftakt hingelegt hat.

SG Lindenfels/Winterkasten – KSG Mitlechtern (Sonntag, 15 Uhr). Ronny Sauer, Coach der KSG Mitlechtern, ist wieder zurück. Er freute sich natürlich über den Derby-Sieg gegen den SV Lörzenbach (3:0) in der Vorwoche. „Der Sieg tat gut, nun gehen wir selbstbewusst in das schwere Spiel gegen Lindenfels/Winterkasten“, sagt der Coach und betont: „Lindenfels ist für uns ein alter Bekannter. Vor drei Wochen haben wir im Pokal gegeneinander gespielt, zu Hause mit 2:0 gewonnen. Mit Trainer Kevin Schröder tausche ich mich gerne aus und hoffe, dass ich nach dem Spiel das Bierchen mit ihm als Sieger trinken kann.“ Clemens Kilian (Bänderdehnung) und Christoph Kilian (Hexenschuss) werden wohl ausfallen. „Mit Christian Bitsch und Nicholas Stephan haben wir zusätzlich zwei neue Urlauber dazubekommen“, so Sauer. Schröder hofft derweil auf mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor, sieht aber gleichzeitig auch die eigene Defensive gefordert. „Mitlechtern ist der stärkste Gegner aus unserem Auftaktprogramm. Da muss bei uns schon alles stimmen. Dass wir nahezu in Bestbesetzung auflaufen können, ist sicherlich kein Nachteil.“ Nur der gelb-rot gesperrte Moritz Brunner muss pausieren.

Tvgg Lorsch – SV Lörzenbach (Sonntag, 15 Uhr). Auch beim SV Lörzenbach hat man vor der Partie in Lorsch große Personalprobleme. „Leider sind beim Spiel gegen Mitlechtern noch verletzte Akteure dazugekommen“, sagt Coach Ron Hachenberger, der sein Team bei der stark gestarteten Tvgg in der Außenseiterrolle sieht. „So kann und soll es weitergehen“, hofft hingegen sein Lorscher Kollege Martin Weinbach - nach zwei Siegen und dem Sprung auf Platz zwei. Der Lorscher Trainer setzt auch am Sontag auf eine offensive Ausrichtung, obwohl neun Spieler fehlen. „Noch habe ich 15 gesunde Spieler auf dem Zettel - und mit diesen wollen wir den Gästen, die in der Offensive ihre Stärken haben, unser Spiel aufzwängen“, sagt Weinbach.

