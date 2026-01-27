Starke zweite Weidaer Hälfte

Der Gastgeber aus Freiberg startete fulminant in die Partie und setzte früh ein Ausrufezeichen. Bereits in der Anfangsphase hatten die Hausherren die große Chance zur Führung, als Patrice Göll unseren Torhüter Lucas Soldera umkurvte und auf das leere Tor abschloss, doch Till Schöneich klärte in letzter Sekunde zur Ecke. Der anschließende Eckball führte dennoch zum frühen Rückstand, denn Patrice Göll köpfte den Ball nach nur 80 Sekunden zur 1:0 Führung ein. In der Folge war die Partie aus Weidaer Sicht von vielen Fehlern im Spielaufbau geprägt. Freiberg agierte intensiver in den Zweikämpfen und ließ den Gästen nur wenig Raum zur Entfaltung. Eine klare Überlegenheit konnte sich der FC Thüringen nicht erspielen, hatte jedoch vor der Pause durch Simon Fuchs, Oliver Peuker und Hugh Graham noch gute Möglichkeiten zum Ausgleich.

#Zur zweiten Halbzeit wechselte Weida nahezu komplett durch. Neun neue Spieler kamen ins Spiel, lediglich Hugh Graham und Kapitän Christopher Lehmann blieben auf dem Platz. Mit zunehmender Spielzeit übernahm der FCTW nun mehr Kontrolle. Der Ausgleich fiel nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Maximilian Dörlitz, auf den Hugh Graham exzellent reagierte und zum 1:1 vollendete. Kurz darauf war es Dörlitz selbst, der die Partie mit seinem Treffer drehte und Weida in Führung brachte. In der Schlussphase machte Björn Trinks mit einem späten Doppelpack alles klar und rundete den am Ende deutlichen 1:4-Erfolg ab. Trinks belohnte sich damit für eine engagierte Leistung und feierte ebenso wie zuvor Jeremy Meinhardt seinen Geburtstag in dieser Woche. Das letzte Tor leitete Winterneuzugang Benjamin Langhof mit seiner Vorlage ein.