Starke zweite Halbzeit reicht nicht: SV Böhme verliert erneut Verlinkte Inhalte 2.KK Heidekreis SV Böhme Bomlitz-Lö.

Wir reisten mit einem sehr schmalen Kader nach Bomlitz – und mussten schon früh den ersten Nackenschlag hinnehmen. ⚖️ 7. Minute: Ein fragwürdiger Elfmeter gegen uns – beide Spieler gingen körperbetont zum Ball, doch der Schiri entschied auf Strafstoß. Ben Gabler verwandelte eiskalt zum 1:0.

⏱️ Danach fanden wir besser ins Spiel, setzten Akzente nach vorne, ließen aber 2–3 gute Chancen liegen. Kurz vor der Pause dann der nächste Schock: nach einer Ecke klärten wir zunächst, doch der Nachschuss von Lukas Glienke (45‘) schlug unhaltbar unter die Latte ein. 2:0 zur Halbzeit. 🔊 In der Kabine fand Trainer Mathias Tack deutliche Worte: „Mehr Wille, mehr Zweikämpfe, mehr Mut!“