Starke zweite Halbzeit bringt Bennungen den Derbysieg

Der SV Eintracht Bennungen hat das Derby gegen Roßla II mit 3:1 für sich entschieden und dabei vor allem nach der Pause überzeugt.

Kurz nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild dann deutlich: In der 47. Minute brachte Nico Albat die Gastgeber in Führung. Der Treffer wirkte wie ein Dosenöffner, denn nur drei Minuten später erhöhte Axel Krüger auf 2:0. Bennungen hatte nun die Kontrolle über das Spiel und ließ Ball und Gegner laufen.

In der ersten Halbzeit zeigte sich Bennungen bereits als die aktivere Mannschaft und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Allerdings fehlte zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss, sodass es torlos in die Kabinen ging. Roßla konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und kam offensiv nur selten zur Entfaltung.

Auch im weiteren Verlauf blieb die Eintracht spielbestimmend, während Roßla kaum zu klaren Torchancen kam. Mehrere Unterbrechungen, unter anderem durch eine Verletzung, sorgten zwar für Unruhe im Spielfluss, änderten aber nichts an der Überlegenheit der Hausherren.

In der Nachspielzeit machte Finn-Ole Birnschein mit dem 3:0 alles klar. Der späte Treffer von Matthias Hauschulz zum 3:1-Endstand kam für Roßla zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Durch den Sieg verbessert sich Bennungen in der Tabelle auf den fünften Platz und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Roßla II bleibt trotz der Niederlage auf Rang drei mit 25 Punkten, verpasst es jedoch, den Abstand nach oben zu verkürzen.

Am Ende steht ein verdienter Derbysieg für Bennungen, der vor allem auf einer starken zweiten Halbzeit basiert.