Starke zweite Halbzeit bringt am Ende den klaren Sieg!

Gegen den letztjährigen Tabellen-Dritten spielte man in der Anfangsphase sehr gut auf. Es ging schnell nach vorne mit direktem Spiel und guten Kombinationen. Eine davon über Jakobschy zu Ilg endete im Sechzehner mit einem Foul eines Heldenfinger Abwehrspielers. Viehöfer ließ sich die Chance nicht nehmen und machte das 0:1 per Elfmeter. Die Gäste taten nun nach dem Rückstand etwas mehr und kamen nach einem Freistoß zu einer Doppelchance, bei der zweimal der Pfosten retten musste. Im Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich dann ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und einigen Konterszenen, die ganz großen Chancen fehlten aber auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel war man erneut zur Stelle, als nach Ablage von Jakobschy der mitgelaufene Ebert das 2:0 aus kurzer Distanz machte. In der 56.Minute hatten die Gäste die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer, der Ball ging aus 7 Metern aber über das Tor. Fast im Gegenzug setzte sich Ilg im Zweikampf über die rechte Seite durch und hatte dann auf dem Weg zum Tor keine richtige Abspielmöglichkeit. Deshalb dachte er sich wohl, dann hämmere ich doch einfach mal drauf und so fiel das vorentscheidende 3:0. Er hätte nur wenige Minuten später selbst das 4:0 machen müssen, schob den Ball aber am leeren Tor vorbei. Besser machte es der eingewechselte Feuchter, der auf der linken Seite zwei Heldenfinger Abwehrspieler alt aussehen ließ und präzise den Ball im langen Eck unterbrachte. Kurz vor dem Ende erhöhte Christian Essig mit einem Freistoß aus 30 Metern noch auf 5:0, was der wirklich sehr starken Leistung speziell in der zweiten Halbzeit auch gerecht wurde.