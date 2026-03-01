Starke zweite Hälfte reicht nicht

– Foto: Lammers

Im fünften Testspiel der Rückrundenvorbereitung zeigt die erste Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren im Concordia-Park zwei Gesichter. Nach schwierigem Beginn gegen die DJK GW Amelsbüren steigert sich das Team deutlich, muss sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben.

Am Samstag trafen die Concordia-Frauen im Concordia-Park auf die DJK Grün-Weiß Amelsbüren. Gegen den spielstarken Westfalenligisten und bei starkem Gegenwind tat sich Emsbüren in der ersten Halbzeit schwer.

Die Gäste aus Münster nutzten ihre Möglichkeiten konsequent und gingen nach zwei schön herausgespielten Treffern in der 26. und 35. Minute verdient mit 2:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff präsentierte sich Concordia deutlich verbessert. Das Team drückte nun auf den Anschluss und wurde belohnt: Nach einem starken Pass in die Spitze von Vanessa Köpplin vollendete Lotta Tiebel in der 55. Minute zum 1:2.

Zehn Minuten später sorgte Lotta Spies für den Ausgleich. Ihr Freistoß aus 25 Metern schlug mit viel Tempo und Rückenwind sehenswert zum 2:2 ein. In dieser Phase schien sogar eine Wende möglich, die Partie war ausgeglichen.

Doch Amelsbüren schlug zurück. In der 70. Minute fiel das 2:3, fünf Minuten später erhöhte der Gast per Kopfball nach einer Ecke auf 2:4. Trotz weiterer Chancen auf Seiten der Gastgeberinnen, unter anderem traf Nienke den Ouden mit einem starken Abschluss nur die Querlatte, blieb es beim Endstand.

Gegen den höherklassigen Gegner zeigte Concordia vor allem in der zweiten Halbzeit, dass das Team mithalten kann.

Ein besonderer Dank ging an Schiedsrichterin Maike Altemeyer, die kurzfristig für den nicht erschienenen angesetzten Referee einsprang und die Partie leitete. Ebenfalls bedankte sich der Verein bei der DJK Grün-Weiß Amelsbüren für das faire Testspiel, bei den Zuschauern für ihre Unterstützung trotz kalten Windes sowie bei Möppi Lammers für die Bilder.

Zum Abschluss der Rückrundenvorbereitung steht ein Doppelspieltag an: Am Freitag, 6. März, gastieren die Concordia-Frauen um 19.30 Uhr beim Bezirksliga-Spitzenreiter FSG Niedergrafschaft in Laarwald. Bereits einen Tag später, am Samstag, 7. März, folgt um 16 Uhr im Concordia-Park der letzte Test gegen den westfälischen Landesligisten Arminia Ibbenbüren II.