Starke Zugänge bei der SG Unterrath

Auf dem Spielfeld gab es für die SG Unterrath an diesem Wochenende nichts zu holen. Bei der 2:4-Niederlage beim FC Remscheid wurde der Elf von Deniz Aktag eine verschlafene Anfangsphase mit zwei Gegentreffern in den ersten sieben Minuten (6., 7.) zum Verhängnis.

Erfolgreicher war der Landesligist dafür aber abseits des Platzes. Denn am Rande des Spiels gab der Tabellensechste gleich sieben Zugänge für die kommende Saison bekannt. Von ihnen weist Shunya Hashimoto die beeindruckendste Vita auf. Der 29-Jährige stand für Fortuna Düsseldorfs U23 und den Bonner SC schon in der Regionalliga West auf dem Platz. Auch wenn Hashimoto aktuell nur noch in der Bezirksliga für Schlusslicht SC West auf Torejagd geht, darf dem Japaner zugetraut werden, in der kommenden Spielzeit die gewünschte Verstärkung für den Angriff darzustellen.

Den Stürmer in Szene zu setzen dürfte ab Sommer eine der Kernaufgaben von Antonio Munoz-Bonilla sein. Der 35-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Oberligisten FC Büderich an den Franz-Rennefeld-Weg. Munoz-Bonilla wurde in den letzten Wochen mit mehreren Bezirksligisten in Verbindung gebracht, entschied sich nun aber doch für den Landesligisten, bei dem er auch auf seinen alten Weggefährten Michael Blum trifft.

Über bei weitem nicht so viel Erfahrung, aber dafür über eine Menge Talent verfügt Max Kohmann. Mit dem 21 Jahre alten Offensivspieler zog Aktag nicht nur einen der spannendsten Kicker aus der Bezirksliga, Gruppe 1, sondern auch eines der begehrtesten Transferobjekte im Kreis an Land. Mit dem 20-fachen Saisontorschützen Kohmann, der in der Jugend für die Fortuna und den 1. FC Köln am Ball war, wechseln aus der Reserve von Ratingen 04/19 II gleich auch Dustin Hörz und Ali Can Aktag mit nach Unterrath. Hier kam es Deniz Aktag sicher entgegen, dass er selbst auch schon Coach der Ratinger Reserve war.