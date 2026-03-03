Starke Zeichen für die Zukunft – Verlängerungen beim TSB Flensburg!

Keeper Ole Rathmann (TSB Flensburg) geht im Sommer in seine achte Saison. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSB Flensburg, souveräner und verlustpunktfreier Tabellenführer der Landesliga Schleswig, stellt früh die Weichen für die kommende Saison und kann gleich mehrere wichtige Personalentscheidungen verkünden: Ole Rathmann, Patrick „Pedi“ Thomsen, Cedric Neumann, John Sören Jessen, Tom Schäpler, Maximilian Stephan, Alton Zymeraj und Cosmo Nietsch haben verlängert und bleiben weiterhin Teil unseres Teams!

it ihrer sportlichen Qualität, ihrem Einsatz auf und neben dem Platz sowie ihrer Identifikation mit dem Verein stehen sie sinnbildlich für das, was den TSB Flensburg ausmacht: Zusammenhalt, Leidenschaft und Teamgeist. Die Verlängerungen sind ein starkes Signal für Kontinuität und unterstreichen den gemeinsamen Weg, den wir auch in Zukunft erfolgreich weitergehen wollen.

Wir freuen uns sehr, dass ihr weiterhin das TSB-Trikot tragt und gemeinsam mit Mannschaft, Staff und Fans an den nächsten Kapiteln unserer Vereinsgeschichte arbeitet!