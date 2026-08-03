 2026-08-03T09:43:42.777Z

Spielbericht

Starke zehn Minuten nach der Pause: Rot-Weiss startet mit Sieg

Gleich in seinem allerersten Oberligaspiel der Vereinsgeschichte gelang dem SV Rot-Weiss Wittlich der erste Sieg auf dieser Ebene: Die Mannschaft von Trainer Yusuf Emre Kasal führte bis Mitte des zweiten Durchgangs mit 3:0, ehe Gastgeber SV Gonsenheim aufholte, und die Gäste unterm Strich knapp mit 3:2 die Oberhand behielten. BILDERGALERIE

von Andreas Arens · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser
Drei Mal durfte Rot-Weiss Wittlich in Gonsenheim jubeln - und fuhr einen 3:2-Sieg ein.
Drei Mal durfte Rot-Weiss Wittlich in Gonsenheim jubeln - und fuhr einen 3:2-Sieg ein. – Foto: Andreas Klein

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Der Aufsteiger aus der Säubrennerstadt erwischte vor 150 Zuschauern den besseren Start. Schon nach zehn Minuten hätte Mohammad Rashidi Rot-Weiss nach einer vielversprechenden Umschaltsituation in Führung bringen können, scheiterte aber an SVG-Schlussmann Paul Simon. Später vergab Ralf Rizvani aus der Nähe des Elfmeterpunkts freistehend.

Auch eine Druckphase kurz vor dem Seitenwechsel blieb unbelohnt. „Dreimal spielen wir gut von rechts quer. Der Ball kam aber immer wieder zu unpräzise“, berichtet Coach Kasal.