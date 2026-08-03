Starke zehn Minuten nach der Pause: Rot-Weiss startet mit Sieg

Sein Team kam zu mehr Spielanteilen und münzte diese in weitere Torraumszenen um, die nun auch zum Erfolg führten. So etwa in der 53. Minute: Auf rechts dribbelte sich Ayman Ed-Daoudi in den Strafraum, passte quer. Jan-Lucas Dorow musste dann nur noch vollenden. Nach gut einer Stunde folgte das 0:2. Diesmal nahm Christopher Bibaku einen Chipball von Rizvani auf und überlupfte dann den Gonsenheimer Torwart (61.). Vor dem 0:3 drang Maddox Stadel trickreich in den Strafraum ein. Die Vorlage verwertete Ed-Daoudi von der Strafraumgrenze (63.).