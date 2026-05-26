„Starke Worte, klares Zeichen: Hinsch verlängert in Weilerswist“

Beim SSV Weilerswist gibt es die nächste wichtige Personalentscheidung: Stürmer Patrick Hinsch hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben.
Nach seinem schweren Sportunfall kämpft sich der Angreifer Schritt für Schritt wieder an die Mannschaft heran und arbeitet mit großem Einsatz an seinem Comeback.
Für Hinsch gab es dabei kein langes Überlegen, als es um die Verlängerung beim SSV ging.
Der Offensivspieler fühlt sich im Verein und innerhalb der Mannschaft bestens aufgehoben und möchte den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem Team weitergehen.
Gegenüber den Verantwortlichen und seinen Mannschaftskollegen fand Patrick Hinsch klare und emotionale Worte:
„Ja, die Entscheidung ist mir sehr leicht gefallen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Rückhalt und Unterstützung von der Mannschaft und dem ganzen Verein bekommen und bin sehr motiviert, wieder anzugreifen. Ich mache alles dafür, wieder eine Bereicherung auf dem Spielfeld zu sein und meiner Mannschaft zu helfen – genau wie sie mir geholfen haben, wieder zurückzukommen und weiterzumachen.“
Mit dieser Verlängerung setzt der SSV Weilerswist nicht nur auf die sportlichen Qualitäten seines Stürmers, sondern zeigt auch, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung innerhalb des Vereins sind. Die Mannschaft darf sich damit weiterhin auf einen kämpferischen und hochmotivierten Patrick Hinsch freuen, der alles daransetzt, bald wieder auf dem Platz anzugreifen.