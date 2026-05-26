„Starke Worte, klares Zeichen: Hinsch verlängert in Weilerswist“ von Bruno Arndt · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

So., 31.05.2026, 15:45 Uhr SSV Weilerswist 1924 Weilerswist SSV Eintracht Lommersum 1920 Lommersum 15:45 live PUSH

Beim SSV Weilerswist gibt es die nächste wichtige Personalentscheidung: Stürmer Patrick Hinsch hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Nach seinem schweren Sportunfall kämpft sich der Angreifer Schritt für Schritt wieder an die Mannschaft heran und arbeitet mit großem Einsatz an seinem Comeback.

Für Hinsch gab es dabei kein langes Überlegen, als es um die Verlängerung beim SSV ging. Der Offensivspieler fühlt sich im Verein und innerhalb der Mannschaft bestens aufgehoben und möchte den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem Team weitergehen.