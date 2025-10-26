Starke Waldhöfer bezwingen 1860

Die Blau-Schwarzen zeigten am heutigen Spieltag im heimischen Stadion eine starke Leistung und sicherten sich mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen 1860 München einen wichtigen Dreier. Dabei verdiente sich der Waldhof den Heimsieg vor 15.912 Zuschauer durch eine couragierte Leistung.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch einen präzisen Schuss von Ex-Mannheimer Max Christiansen in Führung. Doch Waldhof kämpfte sich ins Spiel zurück und fand Mitte der ersten Halbzeit die richtige Antwort: In der 24. Minute traf Samuel Abifade mit einem sehenswerten Fernschuss zum Ausgleich.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando. In der 60. Minute setzte Kennedy Okpala mit seinem ersten Treffer den ersten Schritt zur Entscheidung – nur sechs Minuten später (66.) ließ er mit seinem zweiten Tor nichts mehr anbrennen. Der SV Waldhof zeigte in dieser Phase hohe Effizienz und ließ wenig Gegenwehr zu.