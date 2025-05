Starke Vikings zeigen Crocodiles ihre Grenzen auf

Das Spiel nahm schnell an Fahrt auf und die Hausherren das Kommando in dem Spiel.

Konnten die Herongen zunächst noch gut verteidigen, gingen dann die Vikings doch verdient in Führung und ließen keine Zweifel daran aufkommen, an diesem Tag die 3 Punkte in Waltrop zu behalten.

Mit 6:0 ging es in die Pause, am Ende stand es 11:0.