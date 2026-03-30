Starke TW-Leistung verhindert Sieg in Lorch!

Den Start beim Auswärtsspiel in Lorch verschlief man etwas, denn die Sportfreunde hatten nach einem Einwurf in der 10.Minute die erste Chance zum 1:0, doch der Ball ging am langen Eck vorbei. In der 18.Minute hatte Weisensee die erste Unterkochener Chance, doch er scheiterte mit seinem Chip an Stähle im Lorcher Tor. Auf der anderen Seite wurde es nochmal brenzlig, als Weida völlig frei am langen Eck zum Kopfball kam und Bauder in höchster Not abwehrte. Nun übernahm man aber komplett die Spielkontrolle und kam nach Vorlage von Baumann auf Ilg zu einer guten Chance, der Winkel war aber etwas zu spitz und es blieb beim 0:0. Jonas Ilg war es auch, der 35.Minute perfekt zu Eller querlegte und dieser erneut an Stähle im Lorcher Tor scheiterte. Zwei Minuten später war es dann aber soweit, als Luis Löffelad von Mike Viehöfer am Sechzehner freigespielt wurde und aus der Drehung trocken ins kurze Eck zur Führung traf. Noch vor der Halbzeitpause war es erneut Löffelad, diesmal aber ins lange Eck, der noch das 0:2 hätte machen können, doch wieder war Lorchs Torwart zur Stelle und es blieb beim 0:1. Nach dem Seitenwechsel ließ man zwar selber in der Offensive etwas nach, schaffte es aber, die Heimelf komplett in der eigenen Hälfte einzuschnüren und nichts zuzulassen. Chancen hatte man durch Baumanns Weitschuss aus rund 25 Metern, den aber Stähle klasse parierte. Als hätte man es kommen sehen, hatten die Sportfreunde kurz vor Schluss einen Freistoß an der Mittellinie, den man nicht klären konnte und den Geiger aus kurzer Distanz zum Ausgleich abstaubte. Damit war das Spiel natürlich auf den Kopf gestellt, doch man hatte es selbst versäumt, das zweite Tor nachzulegen. In der Nachspielzeit gab es nach Essig-Freistoß noch einmal die Chance zum Ausgleich, doch wieder parierte Stähle stark und auch der Kopfball von Viehöfer im Nachsetzen wurde noch geklärt. So blieb es am Ende beim enttäuschenden 1:1 in Lorch.