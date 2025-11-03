Starke Torhüter sichern Warngau, Wall und Wörnsmühl Siege

Mit einem deutlichen 0:7 bekamen die Lenggrieser die Warngauer Stärke zu spüren. „Es war ein verdienter Heimsieg, und wir hatten eine kompakte Mannschaftsleistung“, resümiert SV-Coach Daniel Mayer. Eine weitere Besonderheit: alle sieben Treffer wurden jeweils von unterschiedlichen Schützen erzielt.

Landkreis – Wenn man dem ersten Spieltag der Rückrunde eine Position zusprechen müsste, wäre es definitiv der Schlussmann. Der SV Warngau, Wall und Wörnsmühl spielten sensationell zu null. Auch in Hartpenning sorgte der Torhüter maßgeblich für die drei Punkte. SV Warngau – Lenggrieser SC II 7:0 (3:0) Tore: 1:0 L. Gerr (8.), 2:0 Schönauer (15.), 3:0 R. Scheuck (38.), 4:0 Höger (46.), 5:0 Mager (54.), 6:0 Freiberger (ET/70.), 7:0 Gschwendtner (90.) Der SV Warngau stellte abermals in dieser Saison seine Heimstärke unter Beweis und schlug die Lenggrieser Reservemannschaft deutlich. In sechs Spielen auf heimischen Rasen ergatterte der SV mit 18 Punkten die bestmögliche Punktzahl. Torhüter Thomas Mielke musste zudem nur ein einziges Mal hinter sich greifen.

„Es freut uns, dass wir unsere Heimstärke beim letzten Heimspiel noch einmal so präsentieren konnten“, sagt Mayer, dessen Elf sehr vielseitig agierte. Trotz der starken Leistung hätten aber auch die vielen Lenggrieser Ausfälle zum Sieg beigetragen. SG Tegernseer Tal – SC Wall 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Meßmer (Elfmeter/36.) Die SG Tegernseer Tal biss sich an Walls Schlussmann Andreas Waldschütz die Zähne aus. Mehrmals rettete der Waller Torwart in allerletzter Not und entschärfte stark herausgespielte Tegernseer Torchancen. „Es war ein sensationelles 1:0 mit einem überragenden Torwart hinten drin“, resümiert Walls Trainer Ethem Perovic.

Entgegen dem Endergebnis waren die Tegernseer eigentlich die spielbestimmende Mannschaft mit mehreren hochkarätigen Möglichkeiten. Ein eindeutiger Elfmeter im ersten Abschnitt brachte jedoch die Waller Führung, die der SC über die Zeit brachte.

„Es ist die bitterste Niederlage in dieser Saison, wir hatten glaube ich Chancen für zehn Tore“, hadert SG-Coach Andreas Rohnbogner. Über neunzig Minuten habe seine Mannschaft eine starke Partie abgeliefert und Wall weitgehend abgemeldet. „Wir werden weiter dranbleiben und schauen, dass wir aus der Saison noch das Beste machen.“ TSV Irschenberg – TSV Weyarn II 2:3 (2:0) Tore: 1:0 Andreae (2.), 2:0 Malovec (11.), 2:1 Mihoc (ET/64.), 2:2 Stielner (72.), 2:3 Wittmann (77.) Nach dem 6:1-Befreiungsschlag über die zweite Lenggrieser Mannschaft in der Vorwoche, folgte der Dämpfer für den TSV Irschenberg gegen die Weyarner Kreisklassenreserve. Im Autobahnderby verpasste es die Mannschaft von Trainer Mike Unrecht, nach einem 2:0-Vorsprung zur Pause noch Punkte mitzunehmen.

„Dummheit wird eben bestraft, wir hätten noch vor der Halbzeit höher führen können“, meint der Irschenberger Trainer. In der zweiten Hälfte stellten die Klosterdörfler um und kämpften sich zurück in die Partie. Durch drei Treffer gelang schließlich die Weyarner Aufholjagd.

„Ich bin nach einer ersten Halbzeit, die wir ein wenig verschlafen haben und keinen Zugriff bekommen haben, sehr stolz auf die Mannschaft“, lobt Weyarns Spielertrainer Julian Arndt. „Kompliment an die Mannschaft, die nicht aufgegeben und sich das Glück erkämpft hat.“ Mit dem Sieg mutiert seine Mannschaft zum Derbykiller. Nach dem Sieg im Nachbarschaftsduell gegen Wall folgte nun der zweite Saisondreier. TSV Hartpenning – FC Real Kreuth II 3:1 (1:1) Tore: 1:0 J. Noderer (15.), 1:1 Weidner (22.), 2:1 Voit (85.), 3:1 Juric (87.) Im ersten Rückrundenspiel konnte der TSV Hartpenning – wie schon im Hinspiel – die Kreuther Kreisklassenreserve mit 3:1 besiegen. Dennoch musste der TSV großen Aufwand betreiben, um die kämpferisch starken Enterbacher zu knacken. „Die Kreuther waren ein sehr giftiger Gegner und haben alles reingeworfen“, erklärt TSV-Trainer Wacco Schmid.

Mit dem ersten nennenswerten Abschluss gelang den Kreuthern postwendend der Ausgleich. Erst spät in der Partie konnten die Hartpenninger nach taktischen Umstellungen die Partie auf ihre Seite lenken. Ein Elfmeter sorgte dann für die Entscheidung. „Ich bin absolut stolz auf die Mannschaft, wir waren heute wirklich mit dem letzten Aufgebot da. Die Mannschaft hat sich gewehrt und war auf Augenhöhe“, sagt FC-Coach Jürgen Welker. Kämpferisch und taktisch habe sein Team alles einwandfrei umgesetzt. SV Miesbach II – SC Wörnsmühl 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Fichtner (41.), 0:2 Canolli (86.) Zeitstrafen: Erten (SVM/35.), Loof (SVM/71.) Der SC Wörnsmühl holte drei wichtige Punkte in Miesbach und bleibt somit der ärgste Verfolger der SF Fischbachau. „Es war das erwartet schwere Spiel, das wir durch sehr viel Kampf und Willen gewonnen haben“, erklärt SC-Sprecher Marc Doll. Ein weiterer großer Faktor für den Erfolg war SC-Schlussmann und Kapitän Thomas Schönauer, der auf dem Miesbacher Kunstrasenplatz einige Möglichkeiten parierte.

„Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen. Die besseren Chancen und die Hundertprozentigen haben wir gehabt, aber leider nicht gemacht“, bedauert SV-Trainer Markus Weinbacher, der auf einen enorm starken Kader zurückgreifen konnte. In Unterzahl kassierten die Kreisstädter kurz vor dem Pausenpfiff das 0:1. In der zweiten Hälfte wurde der Spielfluss immer wieder durch kurze Pausen unterbrochen, sodass die Partie immer zerfahrener wurde. In der Schlussphase gelang den Wörnsmühlern durch einen abgefälschten Schuss die Entscheidung.