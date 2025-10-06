Starke Teamleistung beim Auswärtssieg in Sandhausen

Der TSV Steinbach Haiger reiste mit lediglich 16 Spielern nach Sandhausen, denn zu den vier verletzten (Müller, Pfahl, Heim, Pronichev) und zwei gesperrten Akteuren (Käuper, Guthörl), kamen noch drei kranke Spieler (Manu, Haimerl, Sirin). Doch dieser so angeschlagene Kader zeigte eine bärenstarke Leistung beim Drittliga-Absteiger.

Der SV Sandhausen hatte die erste Großchance der Partei, doch Kevin Ibrahim parierte den Schuss von Pascal Testroet aus kürzester Distanz (7.). 60 Sekunden später gelang dem SVS dann doch das 1:0 per Flugkopfball von David Mamutovic. Die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis zeigten jedoch die richtige Trotzreaktion. In der zehnten Minute gelangte das Leder über Nick Galle und Gwang-In Lee zu Eros Dacaj, der aus 16 Metern zum Ausgleich traf.

Nachdem Tjark Hildebrandt eine gute Gelegenheit vergeben hatte (29.), dauerte es nur noch 60 weitere Sekunden, ehe die Gäste in Führung gingen. Serkan Firat flankte auf Gwang-In Lee. Der nahm den Ball an und verwertete diesen in einer fließenden Bewegung zum 1:2. Bis zur Pause sollte es nur noch eine weitere Großchance geben, doch Nick Galle zielte aus zehn Metern zu hoch. Somit ging es mit der Steinbacher Führung in die Kabinen.

Sandhausen startete erneut schwungvoll und vergab durch David Mamutovic eine Chance in der 48. Minute. Es dauerte beinahe bis zur Stundegrenze, ehe den Mittelhessen das 3:1 gelang. Nach einer Ecke von Eros Dacaj und Direktabnahme von Nick Galle, köpfte Tjark Hildebrandt den Abpraller ein (59.). In der 63. Minute verloren die Steinbacher ihren Stürmer Ertan Hajdaraj verletzungsbedingt. Aber auch diesen Rückschlag verkraftete das Team vom Haarwasen und legte in der 69. Minute das 4:1 durch Serkan Firat nach. Der Rechtsaußen schlenzte den Ball in bester „Tor des Monats“ – Manier in den linken oberen Winkel. Während die konsternierten Hausherren nur noch zu Halbchancen kamen, nutzte Furkan Yilmaz eine Chance in der 86. Minute und erzielte sein erstes Tor in der Fußball-Regionalliga Südwest.