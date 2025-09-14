Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nicht nur Johanna Knöpfle und Anna Wirbser hatten Grund zur Freude auf Seiten des SV Titisee. – Foto: Wolfgang Scheu
Starke Standards für die Fußballfrauen des SV Titisee
Die Fußballfrauen des SV Titisee starten mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen den FC Weizen in die Landesliga-Saison.
Und auch die SG Bonndorf/Lenzkirch/Schluchsee überzeugt beim 6:1 gegen den FC Hauingen.
Sie wollen den Titel. Das ist das erklärte Ziel des SV Titisee in dieser Saison. Und das bekam der FC Weizen in diesem ersten Punktspiel zu spüren. Von Beginn an schnürte der SV Titisee die Gäste in deren Hälfte ein und erspielte sich gute Chancen. Es dauerte nur bis zur neunten Minute, da ging das Team von Trainerin Nadine Kaiser in Führung. Nach einem Eckball hämmerte Maike Gantert den Ball volley unter die Latte. Ganz offensichtlich war die großgewachsene Innenverteidigerin nun auf den Geschmack gekommen, denn nur sieben Zeigerumdrehungen später erhöhte sie per Kopf auf 2:0. Wieder nach einer Ecke.