Starke Standards für die Fußballfrauen des SV Titisee

Sie wollen den Titel. Das ist das erklärte Ziel des SV Titisee in dieser Saison. Und das bekam der FC Weizen in diesem ersten Punktspiel zu spüren. Von Beginn an schnürte der SV Titisee die Gäste in deren Hälfte ein und erspielte sich gute Chancen. Es dauerte nur bis zur neunten Minute, da ging das Team von Trainerin Nadine Kaiser in Führung. Nach einem Eckball hämmerte Maike Gantert den Ball volley unter die Latte. Ganz offensichtlich war die großgewachsene Innenverteidigerin nun auf den Geschmack gekommen, denn nur sieben Zeigerumdrehungen später erhöhte sie per Kopf auf 2:0. Wieder nach einer Ecke.

