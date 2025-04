Starke Standards

Beide Teams hatten keine Bestbesetzung am Start, so fehlten beim Gastgeber u.a. die Ex-Profis Pichinot und Göbel, während auf Seiten der Arnstädter Kunz, Stelzer und Kiraly passen mussten. „Das Ergebnis geht in Ordnung, bis auf fünf unachtsame Minuten haben wir die Spielkontrolle gehabt und nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion gezeigt, dazu hat sich das Standarttraining ausgezahlt“, so ein zufriedener Trainer Rene Deubner nach der Partie.

Die erste Möglichkeit besaß die Heimelf als Wallbraun über die rechte Seite kam und das Tor knapp verfehlte (9.). In Führung jedoch gingen die Bachstädter, als Messing einen Freistoß aus großer Entfernung in den Strafraum schlug, wo der abschlußstarke Innenverteidiger Menge per Kopf bereits sein viertes Saisontor erzielte (15.). Danach neutralisierten sich die Kontrahenten, Arnstadt kontrollierte das Geschehen, Eichsfeld zog sich zurück und so plätscherte die Partie vor sich hin. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam plötzlich Bewegung ins Spiel. Aus dem buchstäblichen Nichts glichen die Hausherren durch Sachs aus, welcher nach einem Einwurf, anschließendem Gewühl den Ball aus 16 m versenkte (43.). Eichsfeld nutzte die Verunsicherung der Nullneuner und drehte innerhalb von drei Minuten die Begegnung. In einen Rückpass zu Torwart Knoll spritzte Wallbraun, legte den Ball zum mitgelaufenen Dietrich, der unbedrängt einschob (45.).

Unbeeindruckt davon kamen die Arnstädter aus der Kabine und stellten auf Gleichstand. Erneut brachte Messing einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo der einlaufende Varnhagen platziert einköpfte (52.). Arnstadt blieb am Drücker und belohnte sich. Fast die Führung, doch Seiml traf aus unmöglichem Winkel nur die Querlatte, die folgende Ecke schlug Messing mit seiner dritten Torbeteiligung flach nach innen, Grünert behielt die Übersicht und schoß aus dem Rückraum ins lange Eck (60.). Die Standards der Gäste waren spielentscheidend, so verfehlte Messing per Freistoß in aussichtsreicher Position nur knapp das Tor (75.), dann köpfte Menge Messings Freistoß neben das Tor (77.). Den Deckel machte dann Hädrich drauf, der einen Konter über Scheuring und Messing mit feiner Einzelleistung vollendete (79.).