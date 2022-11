Starke SGAES gewinnt Verfolgduell Teaser KOL GI SÜD: +++ Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod hat das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisoberliga Süd gegen die TSG Leihgestern mit 3:1 gewonnen und sich auf den dritten... +++

Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod hat das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisoberliga Süd gegen die TSG Leihgestern mit 3:1 gewonnen und sich auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Von Anfang an entwickelte sich eine temporeiche und gutklassige Partie, in der beide Seiten zeigten, dass sie nicht zufällig zur Spitzengruppe der Kreisoberliga gehören. Allerdings bekamen die nur 50 Zuschauer in Eudorf lange kaum Torraumszenen zu sehen.