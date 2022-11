Starke Schweicher Schlussphase Bezirksliga: Tabellenzweiter gewinnt in Geisfeld. Konzer Kantersieg. Auswärtserfolge für Schleid und Wallenborn.

Der Aufsteiger aus Zewen kam gegen den SV Konz mit 0:5 arg deutlich unter die Räder. Nach guten ersten 20 Minuten wurde das Zewener Spiel fahriger und unkonzentrierter, in dessen Ergebnis unnötig viele Fouls produziert wurden. So gelang es dem SVK, durch einen direkt verwandelten Freistoß von Stefan Becker (36.) und einem weiteren ruhenden Ball nach einer Freistoßflanke von Becker auf Pascal Güth (43.) mit 2:0 in die Kabine zu gehen. Das dritte Tor durch den wieder überragenden Becker per Kopf war dann die Vorentscheidung – 0:3 (58.). Nach den Platzverweisen gegen die Zewener Dennis Thon (67., wiederholtes Foulspiel) und Lars Wagner (75., Schiedsrichterbeleidigung von der Bank) spielte Konz seine größere Cleverness aus und schraubte das Ergebnis durch die Tore von Louis Berens zum 4:0 (74.) und des eingewechselten Tim Kugel (88.) auf 5:0 hoch. Zewens Coach Patrick Zöllner sprach davon, „dass wir zu viele Fouls produziert und uns zu oft mit dem Schiedsrichter beschäftigt haben, anstatt die eigene Leistung auf den Platz zu bringen. Konz war überlegen, griffiger, cleverer und zweikampfstärker“. Konz’ Trainer Thomas Berens befand, dass „zwei Standards Dosenöffner in einem Spiel waren, das lange Zeit von großem gegenseitigem Respekt geprägt war. Wir haben es in Überzahl gut, schnell und präzise ausgespielt, während Zewen auch in der zweiten Halbzeit ungefährlich vor unserem Tor agierte. Jordan musste nicht einen Ball parieren.“

Eine starke Schweicher Schlussphase entschied eine umkämpfte und intensive Partie vor 280 Zuschauern in Geisfeld. Im ausgeglichenen ersten Abschnitt traf Geisfelds Spielertrainer Christian Alt nach einer Stüber-Flanke per Kopf zur Führung (45.). Doch Sekunden später fand die Mosella durch eine tolle Einzelaktion von Jens Schneider mit dem Ausgleich die passende Antwort (45.+1). Als bei den Hochwäldern nach 70 Minuten die Kräfte schwanden und Schweich von der Bank enorme Qualität nachschob, gelang es dem Tabellenzweiten, in der Schlussphase zu den Siegpunkten zu kommen. Nach einem starken Dribbling ließ Julius Kalweit in der 78. Minute die Gäste das zweite Mal jubeln, und als Stephan Schleimer nur vier Minuten später mit einem verwandelten Foulstrafstoß Justin Derigs im SG-Tor keine Chance ließ, war die Partie zugunsten der Mosella entschieden. Zuvor war der eingewechselte Eliah Dick unsanft von den Beinen geholt worden.

Vor 150 Zuschauern wurden in Badem die Punkte geteilt. Hetzerath dominierte den ersten Durchgang und kam folgerichtig in der zwölften Minute durch Nico Schäfer zur Führung. Der Hetzerather Stürmer hatte sich nach einem 40-Meter-Sprintduell durchgesetzt und mit einem sehenswerten Außenristschuss in den Winkel getroffen – 0:1 (12.). Nach einem Kabinen-Donnerwetter von Roger Reiter zeigte Kyllburg eine Reaktion, glich in der 55. Minute durch Simon Gorges aus, doch die Gäste blieben gefährlich. So verpasste Miles Cornelißen das 2:1 ebenso wie Max Lehnert, der einen Nachschuss nicht im Tor von Simon Eckers unterbringen konnte (59.). Weil Kyllburg im zweiten Abschnitt zielstrebiger und offensivstärker auftrat, drehte es die Partie. Nach Grätsche von Lehnert an Fedoriv setzte Pierre Valerius den Elfmeter zum 2:1 in die Maschen – 2:1 (69.). Der Aufsteiger blieb fokussiert und kam durch das zwölfte Tor von Luca Schütz zum verdienten Ausgleich – 2:2 (79.). Eckers hielt mit starken Paraden zum Ende den Kyllburger Punkt fest.

SV Lüxem – SG Mont Royal Enkirch 5:2 (1:1)

Während die SG Mont Royal auch im zwölften Spiel ohne Punktgewinn bleibt, hat sich der SV Lüxem mit einem klaren 5:2-Erfolg aus der Abstiegszone befreit und mit dem insgesamt fünften Saisonsieg den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Es waren vor allem zwei Spieler, die der Partie am Grünewald ihren Stempel aufdrückten: Nils Thörner traf zum 1:0 (19.) und 3:1 (48.), während Bruder Mattis die Treffer zum 2:1 (46.) und 4:2 (74.) beisteuerte. Aufseiten der Gäste schnürte Niklas Servatius mit seinen Treffern zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (24.) und dem 2:3-Anschlusstreffer in der 60. Minute den Doppelpack, der den Mont Royalern erneut nicht zu einem Remis reichte. Lüxem erwies sich als das spielstärkere und willensstärkere Team und hatte vor allem im zweiten Abschnitt eine bärenstarke Leistung auf den Platz gebracht. Raphael Ney traf in der 28. Minute nur die Latte. Nachdem Enkirchs Luca Gesser nach einem groben Foul an der Außenlinie mit Rot den Platz in der 70. Minute vorzeitig verlassen musste, schraubten Mattis Thörner und Jonas Adams das Ergebnis in der Schlussphase auf 5:2 hoch. Lüxems Coach Oliver Hongla war „zufrieden, da wir unser Ziel, Boden gutzumachen und ein gutes Spiel abzuliefern, erreicht haben. Bis zur Halbzeit war es von beiden Teams kein gutes Bezirksligaspiel, bei dem es besonders an der fußballerischen Qualität mangelte. Doch mit dem Doppelschlag nach der Pause haben wir Enkich stark unter Druck gesetzt und immer wieder Überzahlsituationen schaffen können.“

SV Zeltingen-Rachtig – SV Schleid 2:4 (1:2)

Trotz fast 70-minütiger Überzahl gab es für Zeltingen-Rachtig gegen clevere und abgezocktere Schleider nichts zu holen. „Schleid war defensiv wie offensiv deutlich konsequenter und zielstrebiger und hat das Spiel verdient gewonnen. Wir agierten zu halbherzig im Defensivverhalten, haben nicht konsequent verteidigt. Gerade in dieser langen Phase, bei der wir in Überzahl agierten, hatte ich mir von meiner Mannschaft deutlich mehr erhofft“, zeigte sich Zeltingens Coach Pascal Meschak enttäuscht. Arthur Hartwick (7.) und der überragende Spielertrainer Tim Hartmann (11.) hatten den Aufsteiger bereits nach elf Minuten mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Schiedsrichter Michael Kausch in der 18. Minute den Roten Karton aus seiner Gesäßtasche zog, weil Schleids Torhüter Jens Freis den Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand gespielt haben soll. Im Ergebnis dessen drückte Pascal Zurgeihsel die Freistoßflanke von Florian Blesius per Kopf zum 1:2 ins Schleider Gehäuse (21.). Zeltingen kam mit frischem Mut aus der Kabine, agierte jedoch erneut zu fahrig und unkonzentriert gegen den Ball. So brachten zwei weitere Treffer von Hartmann, die zum 3:1 und 4:1 führten (51., 72.), die Entscheidung. Das 2:4 durch Alexander Schiffmann besaß nur noch statistischen Anstrich.

SG Ruwertal – SG Geichlingen 1:0 (0:0)

In die Kategorie „dreckiger Arbeitssieg“ ordnete Ruwertals Trainer Benny Leis das Ergebnis im Spiel gegen eine gut sortierte und taktisch disziplinierte Geichlinger Mannschaft ein. Den Gästen aus der Eifel gehörten im ersten Durchgang die Mehrzahl der Spielanteile und sie standen auch defensiv stabil. Weil Tim Nottinger und David Lorang zwei gute Möglichkeiten vergaben, „gehen wir glücklich mit 0:0 in die Halbzeit. Wir haben dann selbst jeden Zweikampf mit viel Leidenschaft geführt und am Ende glücklich, aber nicht unverdient gewonnen“, bilanzierte Leis nach 90 intensiven Minuten in Waldrach eine Partie auf Augenhöhe. Das goldene Tor entsprang einem direkt verwandelten Freistoß von Philip Kartz, der in der 65. Minute nach einem Foul an Lukas Hoffmann traf. Fünf Minuten zuvor versemmelte Pascal Neumann nach einer Flanke von Kartz auf Ruben Herres aus einem halben Meter per Kopf die Möglichkeit zur Führung.

TuS Schillingen – SG Wallenborn 2:4 (1:2)

Die Negativserie der Schillinger gegen den Angstgegner aus der Vulkaneifel hält mit der 2:4-Niederlage unvermindert an. Sebastian Hilgers hatte Wallenborn nach nur sieben Minuten in Front ziehen lassen, doch Schillingen fand mit dem Ausgleich von Christoph Becker (32.) eine starke Antwort. Nachdem Niklas Koch den mitgelaufenen Peter Esch den Ball genau in den Lauf gespielt hatte, stand es noch vor der Pause 1:2 (36.). „Da haben wir sehr gut gespielt und gute fußballerische Ansätze im Spiel gehabt, die völlig verdient zum 1:1 geführt haben. Leider haben wir vor der Pause das zweite Gegentor kassiert“, sah TuS-Trainer Sascha Freytag eine ordentliche erste Halbzeit. Mit einem tollen Spielzug über mehrere Stationen glich Schillingen durch Tobias Anell direkt nach Wiederbeginn erneut aus, verlor aber in der Folgezeit den Faden. Zwar scheiterte Wallenborns Hilgers per Foulelfmeter am reaktionsstarken TuS-Keeper Marius Becker (66.), doch beim 2:3 durch Niklas Koch war der Schillinger Keeper machtlos (76.). Den Schlusspunkt unter eine starke Auswärtsleistung der Wallenborner setzte Sebastian Zimmer mit dem 4:2, nachdem es in der Schlussphase bei Kontersituationen ein ums andere Mal zu schnell für die Hausherren ging. Freytag konstatierte abschließend, dass „wir nach dem 2:2 den Faden verloren haben und keine spielerische Linie mehr in unseren Aktionen hatten“.