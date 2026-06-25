„Starke Saison" – Türkisch SV Ingolstadt Meister in der Kreisklasse

Türkisch SV 1972 Ingolstadt feiert die Meisterschaft. – Foto: Jürgen Meyer

Der Türkisch SV 1972 Ingolstadt feierte die Meisterschaft in der Kreisklasse – jetzt wartet der Erdinger Meister-Cup.

Der Weg zur „Champions League der Amateure“ ist für den Türkisch SV Ingolstadt besonders kurz: Vom eigenen Sportplatz bis zum Gelände des TSV Gaimersheim sind es gerade einmal 8,5 Kilometer. Sportlich hat sich der Verein mit der Meisterschaft in der Kreisklasse 1 Donau/Isar qualifiziert. „Wir haben eine starke und konstante Saison gespielt und sind stolz darauf, unseren Verein als Meister beim ERDINGER Meister-Cup vertreten zu dürfen“, sagt Berkant Durgun, Sportlicher Leiter Türkisch SV Ingolstadt. Im Folgenden stellen wir euch das Team kurz vor.

Was hat eure Mannschaft besonders ausgezeichnet?

Konstante und erfolgreiche Saison mit einer klaren Zielsetzung von Beginn an.

Vor allem unser Teamgeist und der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jeder Spieler hat seinen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet.

Gab es einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Meisterschaft?

Einen einzelnen Schlüsselmoment gab es nicht. Wir haben unser Ziel, den Aufstieg zu schaffen, von Anfang bis Ende konsequent verfolgt und als Team umgesetzt.

Warum nehmt ihr am ERDINGER Meister-Cup teil?

Eine Meisterschaft ist immer etwas Besonderes und keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig ist der ERDINGER Meister-Cup ein schöner Auftakt in die neue Saison.

Mit welchem Ziel fahrt ihr zum Turnier?

Wir möchten Spaß haben, neue Vereine kennenlernen und unseren Verein bestmöglich präsentieren.