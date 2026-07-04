Starke Saison führt den SC Kapellen II in die Kreisliga A

Ein Nachfolger wurde bereits gefunden: Timo Haep kommt ein drittes Mal zum SC Kapellen zurück. In der Saison 2020/2021 war er schon mal Trainer der zweiten Mannschaft. Zudem sammelte der erst 35-Jährige bereits als Co-Trainer Erfahrung in der Oberliga beim MSV Düsseldorf und als Cheftrainer in der Kreisliga A beim BV Wevelinghoven und zuletzt bei TUSA 06 Düsseldorf. Für den gesamten Verein war die Saison ein großer Erfolg. Auch die erste Mannschaft des SCK konnte in der Landesliga den zweiten Platz erreichen, der jedoch nicht zum Aufstieg führte. Dennoch blieben die Kapellener keineswegs titellos. Am Ostermontag gewann erst die Ü32 und dann die Erstvertretung den Kreispokal. Und dann auch noch der Coup der zweiten Mannschaft. „Der ganze Verein profitiert von dem Aufstieg. Besonders für unsere Talente ist es ein großer Vorteil, sich in der Kreisliga A entwickeln zu können. Zudem ist es natürlich immer besser, wenn die erste und zweite Mannschaft näher zusammenliegen“, meint Breuer.

Wie gut die beiden Mannschaften bereits in dieser Saison zusammengearbeitet haben, sieht man an Lennart Ingmann, der als Cheftrainer der Landesliga-Truppe zehnmal für die Reserve auflief und dabei acht Treffer und elf Vorlagen beisteuerte. „Ohne die Unterstützung des Vereins und der ersten Mannschaft hätten wir den Aufstieg nicht hinbekommen. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, von der ersten Mannschaft über die zweite bis hin zur Jugend erfolgreich zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, betont Breuer.