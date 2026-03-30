Starke Rückrunde! VfR Forst AC auf Platz 1 und voll auf Aufstiegkurs

Vom Winter-Vierten zum Spitzenreiter: Unter den Trainern Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis spielt sich der VfR Forst Aachen in der Kreisliga C1 ganz nach oben

Unter der Leitung der beiden Trainer Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis hat der VfR Forst in den vergangenen Wochen ein starkes Zeichen gesetzt. Aus einem Verfolger ist ein echter Spitzenreiter geworden. Die Mannschaft hat nicht nur konstant gepunktet, sondern sich auch spielerisch und mental deutlich weiterentwickelt.

Noch zur Winterpause stand die Mannschaft auf Tabellenplatz 4, doch mit einer beeindruckenden Rückrunde hat sich das Team inzwischen an die Spitze der Kreisliga C1 Aachen gespielt. Der verdiente Lohn für harte Arbeit, Geschlossenheit und klare Ziele: Platz 1 – und der Aufstieg fest im Blick.

Was den aktuellen Lauf besonders macht, ist vor allem der Teamgeist. Woche für Woche zeigt der VfR Forst Aachen, dass Erfolg nicht nur über individuelle Qualität kommt, sondern vor allem über Zusammenhalt, Disziplin und Einsatzbereitschaft. Jeder Spieler arbeitet für den anderen, jeder ordnet sich dem gemeinsamen Ziel unter – und genau diese Mentalität spiegelt sich aktuell auch in der Tabelle wider.

Die Entwicklung von Platz vier im Winter auf Platz eins ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis harter Arbeit auf dem Trainingsplatz, einer klaren Linie im Trainerteam und einer Mannschaft, die in dieser Rückrunde immer mehr zusammengewachsen ist.

Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis haben es geschafft, der Mannschaft Stabilität, Selbstvertrauen und eine klare Handschrift mitzugeben – Faktoren, die sich nun Woche für Woche auszahlen.

Trotz der aktuellen Euphorie bleibt der Fokus innerhalb des Teams klar. Beim VfR Forst weiß jeder, dass die Tabellenführung zwar ein starkes Signal ist, am Ende aber nur zählt, was nach dem letzten Spieltag steht. Die Richtung stimmt – doch die Mannschaft will den Weg konsequent bis zum Ende gehen.

Mit dieser Form, dieser Energie und dieser Mentalität hat der VfR Forst Aachen nicht nur die Spitze übernommen, sondern auch ein klares Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet:

Diese Mannschaft ist bereit. Diese Mannschaft will den Aufstieg.

Eines steht schon jetzt fest:

Der VfR Forst Aachen hat sich in dieser Saison vom Winter-Vierten zum Spitzenreiter entwickelt – und ist auf bestem Weg, eine starke Saison mit dem Aufstieg zu krönen.

Trainerstimme:

„Wir haben im Winter auf Platz 4 gestanden, aber die Jungs haben nie aufgehört an sich zu glauben. Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis haben mit der Mannschaft Woche für Woche hart gearbeitet – jetzt stehen wir oben, aber wir wissen auch: Noch ist nichts geschafft.“