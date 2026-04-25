Starke Rückrunde erleichtert Kaderplanungen für Gnadental Nach der Winterpause hat die DJK Gnadental erst ein Spiel verloren und ist somit auf einem guten Weg Richtung Klassenverbleib in der Landesliga. Die ersten Spieler haben für die neue Saison schon zugesagt. von RP / David Beineke · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die DJK Gnadental ist in der Landesliga noch nicht durch, aber auf einem guten Weg. – Foto: Andreas Bornewasser

Es scheint wie eine Erinnerung aus grauer Vorzeit. Nach der Hinrunde war Aufsteiger DJK Gnadental in der Landesliga noch ein heißer Abstiegskandidat. Doch mit fünf Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage aus zehn Rückrundenspielen haben sich die Gnadentaler auf Platz neun hochgearbeitet und sind damit auf einem sehr guten Weg Richtung Klassenverbleib.

Doch Trainer Sebastian Michalsky ist schon zu lange im Geschäft, um schon sechs Spieltage vor Saisonschluss endgültig Entwarnung zu geben. Auch die Partie am Sonntag beim souveränen Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald sieht er deswegen nicht als Bonusspiel. „Bonusspiele gibt es für mich nicht. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Auch wenn das Spiel in Solingen für uns eine maximale Herausforderung ist, haben wir einen Matchplan, der im besten Fall in einem Sieg mündet“, erklärt Michalsky. Aber auch wenn der DJK-Coach, der bis 2022 noch selbst auf hohem Amateur-Niveau kickte, nicht bereit ist, gegen den Ligaprimus weniger als 100 Prozent von seinen Jungs zu verlangen, so gesteht er doch ein, dass die aktuelle Tabellensituation mental große Vorteile mit sich bringt. „Dass wir jetzt Luft nach unten haben, tut natürlich in so einem Spiel gut. Wenn wir noch ganz tief im Abstiegskampf stecken würden, wäre das ganz was anderes“, betont Michalsky. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Kaderplanungen deutlich einfacher sind als im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Während damals noch nicht klar war, ob es tatsächlich nach oben geht, stehen die Weichen nun klar auf ein weiteres Jahr Landesliga.