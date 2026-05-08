„Starke Rückrunde bestätigen" – Dachau vor Gastspiel beim Meister

Spaß am Spiel ihrer Mannschaft: 65-Trainer Christian Doll (rechts) und sein Co Sebastian Mitterhuber am extrem erfolgreichen Pokalabend. – Foto: Ohl

Mit Schwabmünchen steht für die Mannschaft von 65-Trainer Christian Doll der nächste sportliche Höhepunkt an. Beim schon als Meister und Aufsteiger feststehenden Tabellenführer können sich die Dachauer nochmals mit einem Team auf Bayernliga-Niveau messen.

Auf Wunsch des Gegners bestreitet der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 sein Punktspiel beim TSV Schwabmünchen bereits am heutigen Freitag um 18.45 Uhr. Und das mit gehörigem Rückenwind nach dem 8:1-Kantersieg im Sparkassenpokal-Halbfinale gegen den Bayernligisten FC Pipinsried (wir berichteten).

Die Gastgeber gehen mit einem satten 20-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten Pfaffenhofen in die letzten beiden Spiele. Sie haben ein sagenhaftes Torverhältnis von 90:28. Das heißt: bester Sturm und beste Abwehr der Liga. Ihr bester Torschütze ist Maik Uhde mit 17 Toren.

Das Vorrundenspiel in Dachau endete 0:0. Für den TSV 1865 war es ein Achtungserfolg. Die Dachauer zeigten damals eine sehr gute Leistung und hätten einen Sieg verdient gehabt.

„Wir freuen uns auf Schwabmünchen im letzten Auswärtsspiel in dieser Saison“, sagt Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. Nach dem überdeutlichen Erfolg unter der Woche gegen Pipinsried wolle die Mannschaft auch in der Liga zeigen, dass sie gegen die starken Gegner mithalten und sogar gewinnen kann.

„Zur verdienten Meisterschaft haben wir Schwabmünchen bereits gratuliert“, so Hoffmann weiter. Was bleibt ist der Kampf um den inoffiziellen „Titel“ des Rückrundenmeisters. Hier liegt Schwabmünchen mit 33 Punkten nur knapp vor den Dachauern auf Platz zwei (31 Punkte).

Auch Trainer Doll setzt auf seine Mannscaft: „Für uns geht‘s darum, noch einmal alles zu geben, die starke Rückrunde zu bestätigen und die positive Serie fortzusetzen. Nach dem hervorragenden Pokalsieg gegen Pipinsried wollen wir das gute Gefühl mitnehmen.“