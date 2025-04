– Foto: Ahmet EKEN

Starke Reaktionen, späte Tore – Spannung in allen Tabellenregionen Tabellenführer Uevekoven trotzt dem Druck – Haaren setzt Ausrufezeichen, Mariadorf taumelt weiter. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Lohn Richterich Ay-Yildizsp. Hilfarth + 12 weitere

Am 21. Spieltag der Bezirksliga stehen Aufstiegskandidaten und Abstiegskämpfer gleichermaßen auf dem Prüfstand. In der Spitzengruppe kommt es zur Punkteteilung, während im Tabellenkeller einige Mannschaften Zeichen der Hoffnung setzen – und andere weiter in die Krise rutschen.

Gipfeltreffen ohne Sieger: Uevekoven und KBC teilen die Punkte Im Gipfeltreffen der Liga trennen sich Spitzenreiter Uevekoven und Verfolger Kohlscheid leistungsgerecht mit 2:2. Der KBC zeigte in der ersten Hälfte seine Effizienz und führte nach Toren von Ott und Ehrenberg verdient. Uevekoven blieb jedoch ruhig, verkürzte noch vor der Pause und belohnte sich spät durch Pohligs Ausgleich. Der Charakter des Spiels spiegelte die Tabellenlage: offen, intensiv, von hoher Qualität. Am Ende bleibt Uevekoven an der Spitze, der KBC bleibt mit zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz.

Sportfreunde Uevekoven – Kohlscheider BC 2:2

Sportfreunde Uevekoven: Patrick Wiesen, Niklas Jäger, Oguzhan Özdemir (73. Danny Richter), Tom Ciecior, Sven Jansen, Joshua Holtby, Marcio Moreira da Silva (70. Dominik Kruczek), Fabian Malek, Nico Czichi, Lukas Köllermeyer, Elias Hübsch (56. Moritz Pohlig)

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe, Aris Volz, Jan-Niklas Poth, Nathan Cicinho Nzuzi, Robin Ehrenberg, Nick Dümenil, Tim Nießen (85. Niklas Imelli), Lucas Götte (78. Joel Specht), Daniel Simon Ott (90. Pascal Beeck), Jeremy Labas

Tore: 0:1 Daniel Simon Ott (17.), 0:2 Robin Ehrenberg (36.), 1:2 Marcio Moreira da Silva (44.), 2:2 Moritz Pohlig (79.)

Haaren überrascht Eicherscheid mit Offensivfeuerwerk Der Tabellenzehnte DJK FV Haaren hat mit einem 5:3-Heimsieg gegen den Tabellendritten Germania Eicherscheid für die größte Überraschung des 21. Spieltags gesorgt. Dabei drehte die Elf von Jürgen Lipka einen 0:2-Rückstand noch vor der Pause in eine packende Partie, in der sie durch eine entschlossene zweite Hälfte den Favoriten überrumpelte. Herausragend auf Seiten der Hausherren: Peter Szczyrba mit einem Doppelpack. Eicherscheid wirkte in der Defensive ungewohnt anfällig und ließ auch offensiv die nötige Konsequenz vermissen. Aus Sicht des Trainers Sandro Bergs hieß es nach Spielende: „Von den Torchancen her müssen wir das Spiel gewinnen – vor allem nicht mit einem 2:1 in die Kabine gehen. Der Anschlusstreffer fiel sehr unglücklich. Wir hatten genügend Torchancen, um das Spiel zu gewinnen gegen eine aggressive und nie aufgebende Haarener Mannschaft – Hut ab dafür. Wir hatten bei allen Gegentoren unsere Aktien. Sehr unnötiger und ärgerlicher Spielausgang.“

DJK FV Haaren – Germania Eicherscheid 5:3

DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Nico Esser, Lukas Klee, Alexander Foerster, Youssef Assla (71. Kevin Klasen), Yannick Pietrowski, Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Peter Szczyrba, Enes Yürük (46. Max Dümenil), Anthony Obiorah

Germania Eicherscheid: Dennis Johnen, Luis Simon, Stephan Kaulartz (67. Lars Schumacher), Yassin Krings (83. Louis Voßen), Louis Breuer, Christian Titz, Pascal Strauch, Nils Henn (74. Manuel Klöppel), Nico Wilden (71. Luca Jansen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (83. Tobias Kelleter)

Tore: 0:1 Nico Wilden (5.), 0:2 Nico Wilden (31.), 1:2 Nico Esser (38.), 2:2 Youssef Assla (56.), 3:2 Anthony Obiorah (70.), 4:2 Peter Szczyrba (76.), 4:3 Tim Wilden (89. Foulelfmeter), 5:3 Peter Szczyrba (90.+2) Hitzige Punkteteilung zwischen Welldorf und Würselen In einem kampfbetonten Spiel trennen sich Welldorf und der Tabellenfünfte Würselen mit einem gerechten Unentschieden. Nach einem Foulelfmeter brachte Tim Gerhards die Gäste zunächst in Führung, ehe Stradza nach der Pause den Ausgleich markierte. Zwei Platzverweise in der Schlussphase unterstrichen die umkämpfte Atmosphäre. Würselen bleibt trotz Punktverlust im oberen Tabellendrittel, während Welldorf im Abstiegskampf einen wertvollen Zähler mitnimmt. Beide Teams bleiben aber klar hinter ihren Ambitionen zurück.

Grün-Weiß Welldorf-Güsten – VfR Würselen 1:1

Grün-Weiß Welldorf-Güsten: Daniel Scheffer, Edis Zulic, Christian Schröder, Julian Schmidt (49. Nils Eric Zeitzen), Jan Pahl (90. Max Ries), Timon Stier, Carl Shogi Pithan, Lukas Stradza, Jens Westmark, Oktay Oral, Jonas Bauer

VfR Würselen: Tobias Schleip, Hakan Arslan (62. Selvin Feriz), Abdullah Aksu, Taofeek Idowu, Mvuemba Chris Kitsisa, Tim Gerhards, Birkan Taskolu (69. Melvin Magney), Nick Gerhards, Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Burhan Gülez

Tore: 0:1 Tim Gerhards (43. Foulelfmeter), 1:1 Lukas Stradza (55.)

Gelb-Rot: Abdullah Aksu (82./VfR Würselen/Wiederholtes Foulspiel )

Gelb-Rot: Timon Stier (90./Grün-Weiß Welldorf-Güsten/Wiederholtes Foulspiel ) Hilfarth lässt Mariadorf im Tabellenkeller zurück Hilfarth bestätigt seine stabile Rückrunde mit einem verdienten Heimsieg gegen das abstiegsbedrohte Mariadorf. Nach frühem Rückstand übernahm der Aufsteiger zunehmend die Kontrolle und entschied das Spiel mit drei Treffern binnen zehn Minuten in Halbzeit zwei. Mariadorf konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Während Hilfarth sich auf Rang acht festsetzt, droht Mariadorf der Absturz – der Rückstand auf das rettende Ufer wächst. Hoffnung macht dem Vorletzten nur der leidenschaftliche Beginn.