Starke Reaktion, starke Leistung und starkes Ergebnis

Einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg mitsamt einer über weite Strecken dominanten und spielfreudigen Leistung konnte die Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga, Staffel 1, bei der zuletzt aufstrebenden SpVgg Satteldorf feiern - und zeigte dabei eine gute Reaktion auf die enttäuschende Niederlage am vergangenen Spieltag.

Trainer Pascal Marche nahm gegenüber der Vorwoche mit der Startelf- Nominierung von Manuel Mahr und Ermal Elshanaj zwei Änderungen vor, wohingegen der Einsatz von Kreativspieler Bahadir Özkan verletzungsbedingt abermals nicht möglich war.

Ansonsten jedoch war die Marche- Elf eindeutig spielbestimmend und hätte nach einer halben Stunde durch Manuel Mahr in Führung gehen können.

Lediglich in der Anfangsphase geriet die SUN- Defensive zweimal in die Bredouille. Zunächst nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Abwehrspieler, und danach bei einer guten Abschlusschance von SpVgg-Goalgetter Baris Yerlikaya nach etwa zwanzig Minuten.

Besser machte es die SUN dann wenige Zeigerumdrehungen später. Nach einer gelungenen Ballstafette über mehrere Stationen und einer perfekt getimten Flanke von Ermal Elshanaj versenkte Fatlum Maliqi den Ball mit einem wuchtigen und platzierten Kopfball im rechten unteren Toreck zum umjubelten und verdienten 0:1-Führungstreffer (38. Min.) Mit diesem Ergebnis ging es wenige Minuten später in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neckarsulm das spielbestimmende Team und überzeugte sowohl spielerisch als auch kämpferisch.

SUN-Linksaußen Mattia Trianni brachte seine Elf mit einem Doppelpack endgültig auf die Siegesstraße. Das 0:2 in der 55. Spielminute entsprang aus einem schnell vorgetragenen Konter und einer raumöffnenden diagonalen Seitenverlagerung von Enrico Zimbili auf Mattia Trianni. Dieser ließ auf der Außenbahn zunächst seinen Gegenspieler mit einer geschickten Körpertäuschung ins Leere laufen und beförderte den Ball anschließend überlegt ins Tor.

Die endgültige Entscheidung dann in Spielminute 63. Erneut war Trianni zur Stelle, nachdem er einen Tieranu-Flugball per sehenswerter Direktabnahme zum 0:3 im Satteldorfer Tornetz versenkte.

"Wir haben heute von all unseren Akteuren eine engagierte, zweikampf- und spielstarke Performance gesehen und einen überzeugenden Sieg errungen", zeigte sich der Sportliche Leiter der SUN, Wanderley Braga da Cunha, nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden mit seiner Mannschaft.