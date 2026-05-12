Starke Reaktion nach dem Debakel

– Foto: Volkhard Patten

Nach der deutlichen Niederlage gegen Stelingen meldet sich TuS Altwarmbüchen mit einem Auswärtssieg bei SpVgg Niedersachsen Döhren zurück. Trainer Sebastian Schmidt lobt vor allem die Haltung seiner Mannschaft.

Trainer Sebastian Schmidt ordnete den Sieg vor dem Hintergrund der Vorwoche ein: „Das war auf jeden Fall eine gute Reaktion auf die 1:7-Niederlage gegen Stelingen. Man muss aber auch sagen, dass Stelingen für mich die beste Mannschaft der Liga ist. Die spielen wirklich starken Fußball, und da hatten wir schlichtweg keine Chance. Das muss man akzeptieren.“

Der TuS Altwarmbüchen hat auf die deutliche 1:7-Niederlage gegen den TSV Stelingen die passende Antwort gefunden. Beim 2:0-Erfolg bei der SpVgg Niedersachsen Döhren zeigte der bereits abgestiegene Tabellen-15. eine engagierte Leistung und belohnte sich mit drei Punkten.

In Döhren präsentierte sich Altwarmbüchen deutlich stabiler – trotz personeller Probleme. „Wir sind mit einem stark dezimierten Kader angereist. Auf der Bank saß sogar ein Spieler des Jahrgangs 2007 aus der A-Jugend“, sagte Schmidt. Zudem hätten Sperren und weitere Ausfälle die Möglichkeiten zusätzlich eingeschränkt.

Davon war auf dem Platz jedoch wenig zu sehen. Devin Dollmann brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung und traf später auch zum 2:0-Endstand (71.). Schmidt sah sein Team über weite Strecken im Vorteil: „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute die gefährlichere Mannschaft. Döhren hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten die klar besseren Torchancen.“

Schon vor der Pause hätte die Führung höher ausfallen können. „In der ersten Halbzeit hatten wir schon mehrere hundertprozentige Möglichkeiten, treffen den Pfosten oder scheitern auf der Linie. Da müssen wir eigentlich schon 2:0 führen“, erklärte der Trainer. Stattdessen blieb es zunächst beim knappen Vorsprung.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Altwarmbüchen weitere Chancen liegen, ehe ein Konter die Entscheidung brachte. „Später setzen wir dann einen guten Konter und machen das 2:0. Damit war das Spiel im Grunde entschieden. Danach haben wir alles sauber wegverteidigt“, sagte Schmidt.

Mit nun 18 Punkten bleibt Altwarmbüchen zwar auf Rang 15 und ist rechnerisch abgestiegen, dennoch will der Trainer die Saison seriös zu Ende bringen. „Auch wenn wir abgestiegen sind, werden wir die Saison nicht herschenken. Uns ist wichtig, sportlich fair zu bleiben, weiter Fußball zu spielen und in jedem Spiel alles reinzuwerfen.“

SpVgg Niedersachsen Döhren – TuS Altwarmbüchen 0:2

SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber, Lennart Güthoff, Philip Wagner (65. Dominik Luths), Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Anthony Bleteh Doe (62. Marlon Lee Winter), Mano Stadtler, Louis Bennett Liebold (50. Christopher Wollny), Illia Povalii, Till Wittmann (62. Dodzi Julio Kotchi) - Trainer: Patrick Heldt

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog (81. Mattis Möller), Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn, Lennart Mokijewski, David Arnold, Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera, Devin Dollmann (73. Timo Rowold), Yannik Gruhn, Steve Schumann - Trainer: Sebastian Schmidt

Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)

Tore: 0:1 Devin Dollmann (27.), 0:2 Devin Dollmann (71.)