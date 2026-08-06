Starke Reaktion: Hagen feiert klaren Heimsieg gegen Bargteheide

Trainer Aydin Taneli war nach dem Schlusspfiff entsprechend zufrieden: „Wir haben 4:0 gewonnen und das ist auch vollkommen verdient in der Höhe.“ Besonders das geschlossene Auftreten seiner Mannschaft hob er hervor: „Meine Mannschaft hat im Verbund ein Superspiel abgeliefert – und nicht nur im Verbund, sondern auch im kämpferischen.“

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Jakob Heinrich Bier die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Noch vor der Pause legte Rico Pohlmann in der Nachspielzeit zum 2:0 nach und verschaffte dem SSC eine komfortable Ausgangslage. Im zweiten Durchgang ließ Hagen nichts mehr anbrennen. Kent Wienholtz erhöhte in der 82. Minute auf 3:0, ehe Joker Kai Pohlmann kurz vor dem Abpfiff den 4:0-Endstand erzielte.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war aus seiner Sicht die Chancenverwertung: „Wir haben unsere Chancen bis zur letzten Chance, die wir hatten, eiskalt verwertet.“ Darüber hinaus lobte der Coach das Umschaltspiel seiner Mannschaft in beide Richtungen: „Die Spielzüge im Umschaltspiel vom Verteidigen ins Angriff, aber auch nach Ballverlusten wieder in die Verteidigungszonen – auch das hat super geklappt.“

Besonders imponierte Taneli die Entwicklung seiner Mannschaft während der Partie: „Was super war, ist, dass wir in jeder Minute des Spiels immer stärker geworden sind.“ Auch taktisch habe sein Team die Vorgaben konsequent umgesetzt: „Das haben meine Jungs wirklich super gespielt. Auch auf den taktischen Ebenen haben wir das gut gemacht.“ Sein Fazit fiel daher eindeutig aus: „Vollkommen verdient in der Höhe gewonnen.“

Gelungene Antwort auf den Saisonstart

Mit dem ersten Saisonsieg verbessert sich der SSC Hagen Ahrensburg auf drei Punkte und rückt in der noch jungen Tabelle auf Rang sieben vor. Nach dem überzeugenden Auftritt dürfte die Mannschaft viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben mitnehmen, während der TSV Bargteheide nach dem ersten Rückschlag der Saison auf den achten Tabellenplatz zurückfällt.